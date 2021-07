Lali Espósito cantó su tema preferido de Gustavo Cerati en “La voz” y la mataron en las redes.

Lali entonó ‘Trátame suavemente’, de Soda Stereo, su canción favorita según dijo la actriz en el certamen mientras un participante se presentó en el escenario con ese tema.

La artista decidió cantar un poquito de ese tema frente a sus compañeros del jurado: Ricardo Montaner, Mau y Ricky y Soledad Pastorutti que la felicitaron; pero no pasó lo mismo en Twitter.

Muchos señalaron que Lali “destrozó la canción” y que “no se sabía la letra”, del emblemático tema de Gustavo Cerati. “Lali no se sabe la canción de Cerati y dice la ama, me da bronca hermano”, escribió uno usuario indignado. Otro la comparó con “La Princesita”, aunque aclaró que no la estaba insultando.

Leé todos los comentarios: