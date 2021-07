Pampita con un look sensual a punto de ser mamá. (Foto: La Flia)

No hay dudas: Pampita llegará a la sala de partos impecable y con su mejor look. La modelo se luce todos los días con los dos cambios de ropa que usa para cumplir con sus obligaciones televisivas (a la tarde en su programa y a la noche en Showmatch La Academia) y a días de dar a luz está como si recién estuviera cursando los primeros días de embarazo. Se sube a tacos altísimos y elige equipos sensuales que dejan su figura al descubierto. Ayer a la noche, por ejemplo, sorprendió con su nueva (y audaz) apuesta de moda: un top y un short suelto de pailletes nude, un equipo que dejaba al descubierto su hermosa panza de nueve meses. Como complemento, llevó un blazer oversize en off white.

Pampita y su audaz look con brillos. (Foto: @pampitaoficial)

Como complemento, usó una esclava a modo de pulsera, aros colgantes y unas sandalias nude altísimas y con plataforma de Ricky Sarkany. Aunque en sus redes sociales ha bromeado e incluso mostrado sus pies hinchados a causa de la retención de líquidos típica del embarazo, anoche nada de eso parecía existir en el total look de la jurado.

El embarazo de Pampita, protagonista del look. (Foto: @pampitaoficial)

¿El beauty look? Estefanía Novillo, responsable de su maquillaje, remarcó sus ojos y los combinó con una boca roja pasión. Su peluquero, Zacarías Güedes, le hizo una cola de caballo con el pelo tirante hacia atrás y efecto wet.

Como es habitual todas las noches cuando sube a su cuenta de Instagram su foto del look de cada día, su fandom reaccionó enseguida luego de que su marido, Roberto García Moritán, sume emojis dec corazones enamorados. “Que bomba“ escribieron casi al unísono La Queen y la periodista Karina Iacovicoli. Pancho Dotto y Andrea Burstein no se quedaron atrás con los halagos y emojis.

Sus fans fueron de la partida con los halagos. “No puede ser más bella esta mujer“, “No puedo con lo maravillosamente hermosa que sos“, “Más diosa imposible“ y “Reina“ son solo algunos de los piropos que pueden leerse al lado de las fotos que Pampita a su Instagram donde tiene más de 6 millones de seguidores.

No es la primera vez que un look de Carolina Ardohain deja en evidencia su embarazo. En las últimas semanas ha lucido varios vestidos con aberturas y efecto cut out lo que le posibilitó mostrar orgullosa su panza. Incluso ha aparecido algunas noches con diseños donde las transparencias y las redes (que se han convertido en un hit) son protagonistas.

Vestido de red y transparencias. (Foto: @pampitaoficial)

