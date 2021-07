Los detalles, en la nota.

Los doctores Gastón Merino y Martín Basbús, abogados defensores de Lilibeth Alicia Delgado Araujo, la ciudadana venezolana radicada en Buenos Aires y que fue extraditada a Santiago del Estero en el marco de la investigación de una supuesta estafa, dialogaron con Nuevo Diario para brindar su versión de lo ocurrido con su defendida.

En un extenso diálogo explicaron por qué consideran que la imputada debe estar en libertad, tras haber cumplido 15 días de detención.

“A ella la detienen en Buenos Aires por una causa radicada en Santiago. Dicta la orden una jueza de Control y Garantías de Santiago, con pedido de la fiscal Celia Mussi. La extraditan desde Buenos Aires a Santiago, vamos a indagatoria y ella se abstiene de declarar en la primera indagatoria, porque no conocíamos todavía las pruebas. Una vez que nos pusimos en contacto con las pruebas, vemos la denuncia del señor Trotta, el damnificado por la estafa. Él denuncia que el 4 de febrero se pone en contacto con él una persona que se hizo pasar por su ‘tía Chiche’, que es en realidad una tía de su esposa. Esa tía vive en Italia. La ‘tía Chiche’ le dice que había cambiado de número, que ese número del cual lo estaba contactando, era el nuevo teléfono de la radicada en Italia. La supuesta tía le dijo que tenía dólares para vender, Trotta le dice que quería comprarlos porque le ofrecía un buen precio, y la ‘tía’ le dice que tiene 800 dólares, y se los quiere vender a $140 cada dólar. Ella le dice que le transfiera a dos cuentas, y que al día siguiente le haría llegar los dólares con una amiga. Luego le dice que tenía 900 dólares más para vender, y finalmente, 800 más. En total, 2500 dólares. Con esa maniobra le sacaron a Trotta más de 300 mil pesos. Él fue, depositó en Pago Fácil, en una billetera electrónica. ¿Cómo se hace esto? La persona va al local, dice ‘necesito depositar este dinero en esta cuenta, este es el número de DNI’, deposita y le dan un ticket de depósito en el cual no consta quién es el que deposita, ni nada. Solo consta hora, día, la billetera virtual, el DNI y el monto, pero no dice quién fue a hacer el depósito, porque solo hay que dar los datos de la persona a la que uno deposita. Este muchacho Trotta deposita y le manda al supuesto nuevo número de su ‘tía Chiche’ las fotos de los 5 recibos. Días más tarde, Trotta le dice a su mujer que la llame a su tía Chiche porque no le había mandado los dólares. Su mujer le pregunta de qué dólares hablaba, y finalmente se entera que su tía Chiche nunca cambió de número ni vendía dólares, ni nada. Este señor Trotta radica denuncia y en ella dice que la única persona que podía llegar a conocer que él tenía dinero, porque había vendido un automóvil tiempo atrás, era una señora de apellido Chávez, él dio nombre y apellido de esa mujer. Hasta el día de hoy, la señora Chávez jamás fue citada a declarar como testigo, ni indagada, no está imputada. Nada. Es decir, no apareció nunca por la Fiscalía. El damnificado solicitó saber de quién eran las cuentas en las que él depositó dinero, y ahí ‘saltaron’ los nombres de dos venezolanos: un hombre de apellido Rodríguez, y la otra persona es nuestra clienta. Ese señor Rodríguez no sabemos a qué se dedica, pero sí queremos contar a qué se dedica nuestra clienta. Ella es licenciada en administración en finanzas, recibida en Venezuela, y se vino en 2018 con su marido y sus hijos a Argentina. Nuestra clienta se maneja con una comunidad de venezolanos que viven en Argentina, que le envían remesas a sus familias allá, es decir, les hacen envíos de dinero, porque allá la situación está muy complicada. Entonces, lo que hacen es transferirle a la cuenta bancaria de nuestra clienta, o le depositan en su cuenta de Ualá o Brubank -pues tiene las dos-, en pesos argentinos; entonces ella les cobra un porcentaje o comisión por la operación que ella hace. Lo que ella hace es comprar bitcoins, los pasa a Venezuela, y allá los familiares los bajan en bolívares, la moneda de ellos”.

Cómo comienza el caso

“A nuestra clienta la contacta en enero un hombre llamado Pablo Bernabé Pérez, de quien tenemos su DNI, su rostro, pero verdaderamente no sabemos si es el estafador, o si es un DNI que perdió un argentino, o que está operando con los venezolanos, pero para nosotros, detrás de todo esto están personas venezolanas, porque, ¿cuál va a ser el interés de un argentino de estafar a otro argentino y enviar dinero a Venezuela? No tiene sentido. ¿Cómo es la operatoria? Este señor Pérez se contacta con nuestra clienta y le dice que quiere enviar dinero a Venezuela para un familiar que se está haciendo tratar de cáncer. Ella le dice que puede transferirle por sus cuentas, o hacerle depósito. El sujeto en principio, hace bien la operación, ella nos cuenta eso, y en el mes de marzo le llega una notificación a su marido -que él también tiene cuenta, y que ella también le pasaba a la cuenta del marido-, diciendo que su cuenta del Banco Provincia se acababa de ‘congelar’, que se presente en el banco a la brevedad porque había sido denunciado como parte de estafa. El sujeto va al banco, y le dicen ‘hemos detectado el seguimiento, la trazabilidad de un dinero, que viene de una estafa, y es esta la cuenta’. El operador de ese dinero era ese Pablo Bernabé Pérez. Entonces nuestra clienta se contacta con él, le dice el inconveniente que tiene, y Pérez le responde ‘esperame, ha habido un mal entendido, ya te lo voy a cubrir’, pero inmediatamente después, este Pérez la bloqueó de todos lados, y desapareció. Pasaron los meses, y la detienen a nuestra clienta el 28 de junio. Entones vamos a las evidencias y cuando logramos ver las operatorias, son las que el 5 y 6 de febrero Pérez le había mandado a ella tickets, y le dijo ‘ya te hice las transferencias’, ella recibe los tickets y se da con que estaban bien las transferencias, o sea, imputaban bien los pagos. Ella, creyendo que el pago se lo había hecho Pérez y que era totalmente lícito, jamás se imaginó que el dinero ese venía de una estafa. Cuando vemos la pericia contable, cotejamos que de los tickets que Pérez le mandó a nuestra clienta, tres de los cinco son los mismos tickets que Trotta le mandó a su ‘tía Chiche’, que es la estafadora (es decir, la persona que se hizo pasar por ella), por lo cual el punto de conexión es esta persona, que no sabemos si es Pablo Bernabé Pérez, u otra persona. El segundo punto: es una banda de venezolanos que opera en Córdoba, porque el prefijo del supuesto nuevo número de la ‘tía Chiche’ tiene prefijo 351, es decir, de la provincia de Córdoba; y el prefijo del teléfono desde el cual este Pérez se contactaba con mi clienta, es 351, también de Córdoba, por lo cual, la operatoria se está desarrollando en esa provincia. Trotta fue estafado y ha tenido un perjuicio patrimonial, y nuestra clienta también ha tenido un perjuicio, no patrimonial, sino peor aún: está privada de su libertad hace 15 días, el marido tuvo que venir a Santiago, alquilar una habitación de hotel donde poder quedarse, para poder acercarle cosas a su esposa detenida. La mujer no tiene nada que la impute, no conoce a Trotta, jamás se cruzaron. Han solicitado entrecruzamiento de datos de los teléfonos, y está constatado que Trotta y nuestra clienta jamás tuvieron contacto. A ella la tienen detenida pura y exclusivamente porque Trotta depositó en su cuenta. Nuestra clienta no lo estafó a él, no lo conoce. Lo único que los une, es que él depositó dinero en la cuenta de ella, pero nuestra clienta estaba siendo también engañada por esta persona, que evidentemente era la ‘tía Chiche’ y evidentemente era este Pablo Bernabé Pérez -aunque no coinciden los números-, y estaba aprovechando dinero de este señor Trotta y girándolo a nuestra clienta, para que ella compre bitcoins y les mande dinero a supuestos familiares de ellos en Venezuela. Eso es concretamente lo que pasó. Están secuestrados los dispositivos electrónicos, las tablets, los teléfonos y notebooks con los que nuestra clienta operaba. Ella tenía una libreta, donde llevaba todos sus clientes, las operatorias con cada uno de sus clientes. Está inscripta en AFIP, emitía factura. ¿Dónde se ha visto un estafador que esté inscripto en la AFIP y emita factura? Por todo esto consideramos muy ilógico el planteo que está haciendo la fiscal, porque no tiene nada para tenerla privada de su libertad a esta mujer. Pero ‘cierra’ el asunto porque ella es venezolana, entonces Fiscalía está convencida de que ella forma parte de una banda delictiva de venezolanos que opera en el país, que no tenemos duda de que existe esa banda, y que opera en distintas partes del país. Pero nuestra clienta no tiene nada que ver. Es venezolana, eso es lo único que la une con esto, y que se le depositó en una cuenta suya. Pero, lógicamente, para la fiscal no cabe otra posibilidad que ésta: suponer que nuestra clienta forma parte de la estafa. No tiene pruebas, ninguna que la vincule. A las computadoras todavía no las abrieron, a ninguno de sus dispositivos. Estamos esperando que nos notifiquen para abrirlos, y básicamente, lo que queremos nosotros es que recupere su libertad, y que entonces sí, continúe el proceso: que periten, produzcan pruebas, que hagan todo lo que quieran, pero que nuestra clienta esté en libertad, porque ya cumplió su detención. Ahí está lo grave, está detenida hace 15 días en una provincia que no es en la que ella vivía, estando lejos de su familia, y que no hay nada que la vincule con la estafa. Esta mujer no tiene nada que ver, realmente no. Mi clienta y su familia están muy golpeados, y no logramos que la fiscal entienda que la está imputando y que permanece detenida injustamente”.