Barby Silenzi y El Polaco son una de las parejas más polémicas. Después de varias idas y vueltas, crisis y acusaciones de infidelidad, la bailarina y el cantante disfrutan como participantes de La Academia.

Este martes, la pareja entró a la pista con todo y se mostraron muy seguros en la pista. Antes de bailar, Barby le contó a Marcelo Tinelli que tiene muchas ganas de casarse con El Polaco pero él tiene miedo y no da el brazo a torcer.

“No pasa por un anillo en el día de hoy”, les Marcelo luego de presentarlos como marido y mujer y que Barby le hiciera el gesto de que todavía no tenía el anillo.

“Yo pienso igual que vos, para qué casarnos si estamos bien”, aseguró El Polaco. “Pero a mí me gusta, yo me quiero casar, con el vestido, con todo. Él tiene cagazo de casarse, no sé por qué”, lo acusó Barby.

“Miedo a casarme no tengo, nunca lo pensé”, se defendió y Barby insistió: “Si soy el amor de tu vida, tenemos una hija maravillosa, vamos a tener otro bebé como me dijiste, qué más querés. Cocino, lavo los platos, acomodo todo”, le dijo Barby.

“Estamos buscando el varoncito, practicamos tres veces por día”, bromeó El Polaco.

Fuente Paparazzi