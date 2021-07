Tras la derrota de San Martín de Tucumán frente a Quilmes por 2-1, el técnico Pablo De Muner habló con la presa para analizar el partido.

De Muner expresó: “Creo que perdimos bien. Nos superaron en el primer tiempo. El partido era obvio que se definiría por detalles. Perdimos muchas segundas pelotas y disputas. Nos costó encontrar los espacios. Generamos muchas situaciones de gol en el segundo tiempo. Me gustó la actitud pero no alcanzó”

También dijo: “No pudimos aprovechar en el primer tiempo todo el espacio que había en el mediocampo. Quilmes nos salía de contra. No pudimos convivir con esos espacios y no lo pudimos resolver. En el segundo tiempo tuvimos una ventaja. Los cambios dieron un poco de frescura. Hoy lamentablemente no alcanzó”.