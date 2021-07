Lali Espósito vivió un momento peculiar en la gala del lunes de La Voz Argentina, una de esas situaciones que descolocan a cualquiera y fue víctima de un engaño, que le abrió agujeritos en su corazón.

Resulta que Victoria Rengel, una venezolana que la rompió, armó un discurso muy bonito y confesó que soñó con Lali y que la elegía para sumarse a su team. Pero en el instante decisivo torció el rumbo y optó por acoplarse al equipo de Soledad Pastorutti.

En el momento de decidirse entre Espósito y la referente del folclore, la participante expresó: “Tuve un sueño que Lali me iba a elegir, raramente. Pero me voy con la Sole”. En esos segundos se vio perfectamente como Lali se le transformaba el rostro, de la alegría a la desazón.

Claro que todo giró en torno a un clima agradable, por eso la cantante reaccionó rápido y le dijo: “Sentí como se me rompió el corazón, jugaste con mi ilusión muy fuerte”. Sole entendió que el desplante fue incómodo e invitó a su compañera del jurado a acercarse a Victoria.

La participante explicó entre bambalinas los argumentos de su elección: “Es que la soñé a Lali, pero Sole con su mirada con su apoyo me convenció”. Claro que estaba sumergida en un cóctel de emociones por superar la siempre compleja prueba de convencer al jurado.

En tanto que Lali profundizó en el episodio que experimentó y contó: “Cuando parecía que me elegía porque había soñado conmigo, pero no. Lo hizo bien, jugó con mi corazón. Igual me alegro que esté en el programa”.

Fuente Paparazzi