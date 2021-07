La Argentina tiene una amplia experiencia en concebir sistemas de adquisición de divisas extranjeras con las que los pequeños y medianos ahorristas (además de los grandes) intentan dolarizar sus ahorros, eludiendo las restricciones cambiarias. La última que está haciéndose más popular se denomina Senebi (Segmento de Negociación Bilateral), un “contado con liqui blue” que actúa como un mecanismo legal para hacerse de moneda extranjera. Esa operatoria se duplicó al iniciar la semana, de $ 80.000 millones a $ 160.000 millones, durante el primer día de vigencia de las normas de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Banco Central (BCRA) que restringen la compra de dólares en el mercado financiero.

En el ambiente financiero y bursátil se da por sentado que el Senebi, que está fuera del mercado bursátil tradicional, seguirá incrementando su volumen de negocios a medida que aquellos pequeños y medianos inversores no familiarizados al detalle con el mercado financiero se vayan interiorizando de un mecanismo hasta el momento muy poco conocido.

El CCL (Contado con Liquidación o “contado con liqui”) es una operación consistente en la adquisición de bonos argentinos con pesos que se liquidan en el exterior en dólares al contado. Si bien es una modalidad que ya se viene operando desde hace varios años, su interés aumentó debido a las mayores restricciones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Se trata de un recurso legal para la compra de divisas que permite eludir las trabas del mercado formal, que tiene un tope mensual de U$S 200 por persona, entre las operatorias de ahorro individual.

¿Cuál es la diferencia? De acuerdo con la definición de los operadores bursátiles, el contado con liqui tiene como valores de referencia al de pizarra o pantalla, mientras que eso no sucede con el Senebi, lo que lo hace menos transparente que el anterior, al tratarse de un contrato entre privados. En la práctica, por ejemplo, si el CCL terminó la jornada en $ 167, las operaciones se concretan con ese valor, pero no pasa lo mismo con el Senebi, en la que los operadores creen que tiene una mayor apreciación, pero sin referencia, y no están garantizadas. Por esa razón, los reguladores ya están analizando otro esquema para frenar este tipo de operatorias. Así, en el Senebim una compañía puede tener pesos en la Argentina, pero necesita dólares en el exterior y busca a otra empresa que los tiene y precisa, a su vez, moneda local. Allí es donde se pacta un valor de intercambio, que se rige pura y exclusivamente por la ley de la oferta y de la demanda. Generalmente, el monto mínimo a operar es el equivalente a $ 6.000, pero no hay techo.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) había establecido nuevas modificaciones en la operatoria y en los montos de los tipos de cambio implícitos que surgen de la compraventa de títulos públicos o acciones. Así, dispuso la reducción de la obligación de mantener los títulos en cartera (parking) de tres a dos días para la compra del dólar “cable” a partir de un instrumento nominado en pesos.

A su vez, instrumentó un parking de dos días (actualmente no existe) para la adquisición de dólares “cable” a partir de un instrumento nominado en dólares. Es decir, para pasar de dólar” MEP” a “cable”. Por otra parte, la CNV aplicará nuevos límites para los montos operados: los inversores podrán vender hasta 50.000 nominales por semana de bonos con legislación local y la misma cantidad de títulos con legislación extranjera para adquirir dólar “cable”. Hasta el jueves, el tope de venta que regía era de 100.000 nominales por semana en bonos con legislación local.

Con estas disposiciones se busca perfeccionar el control sobre la operatoria del “contado con liqui”, luego de que se detectaran algunas vías de elusión por parte de empresas. También se intenta corregir grises regulatorios y, fundamentalmente, bajar el volumen de transacciones en la ventanilla del CCL para que esta divisa no supere el techo de los $ 170.