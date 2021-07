Los socios del Frente de Todos (FDT) hablan sobre la necesidad de impulsar cambios en el Gabinete este año. Sobre el tema, Tato Young brindó una información que hace bastante ruido: la salida de Santiago Cafiero como Jefe de Gabinete.

“Es inevitable”, le confió “alguien muy cercano al poder real de la Argentina” al periodista de LN+.

“¿Es cierto que se quieren sacar de encima a Cafierito?”, consultó el especialista en investigaciones políticas y judiciales. “Es inevitable”, le respondieron. “No lo van a echar del Gobierno con castigo. Lo pondrían en la lista de candidato a diputado”, resumió el integrante de La Mesa de las 9 en el programa “+ Mañana”.

Sus compañeros Gabriel Ziblat y Rubén Rabanal aportaron más precisiones sobre el tema y recordaron otras salidas de funcionarios cercanos a Alberto Fernández.

“Alberto va a poner ministros como candidatos. Cuando lo haga, la lectura que van a hacer es que fue por presiones internas, que le hicieron perder funcionarios. Pero si no pone a los propios en las listas, van a decir que no tuvo lugares porque no tiene peso. No hay forma de ganar la discusión”, se atajó un vocero ante la consulta del sitio Infobae.

En la Casa de Gobierno aseguran que cualquier funcionario que vaya a las boletas será reemplazado por un hombre o una mujer de su mismo color interno en el Frente de Todos.