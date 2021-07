Cada detalle de la vida de Pampita se maximiza y cae en la lupa de la opinión pública. La magnitud de su figura origina este afán por conocer todos los movimientos de su cotidianidad, por eso tomó tanta corporeidad la grabación de un reality de su vida.

En los últimos días se conocieron detalles como la negociación con Benjamín Vicuña sobre qué aspectos mostrar de los hijos, hasta trascendieron cláusulas de un contrato que sellaron juntos con la producción del documental.

En el tratamiento de la noticia, en el nuevo ciclo de América A la tarde con Karina, Flor de la V, en su debut como panelista, saltó a esbozar un cuestionamiento a la determinación de Pampita e incluso de un supuesto modo de manejarse de la modelo.

La afamada actriz prendió una cerilla explosiva y sin filtros exclamó sobre Carolina Ardohain: “Pampita es una máquina de facturar, ella te va a vender la placenta apenas salga la beba del cuerpo”. Un comentario picante, que levantará polvareda.

Por su parte, Sabrina Rojas también se sumergió en emitir un punto de vista álgido respecto a la modelo y expresó: “Yo creo que Pampita es una chica que factura mucho y que no le hace falta, más que ella ha pedido piedad para preservar su vida privada”.

La ex de Luciano Castro continuó con otra arista de toda esta historia, que refiere a la apertura a la intimidad que abriría Pampita con la serie: “Después de esto no hay forma de poder reclamar el día de mañana que no se acerquen a su vida privada. Abre una puerta que es muy difícil de cerrar”.

Fuente Paparazzi