Sin mucho pensarlo. Lo dijo. Marcela Tauro cree que sus días en América están terminados. Y mira con muchas ganas a Canal 13. Sí, su sueño es convertirse en una de las angelitas de Angel de Brito en LAM. ¿Podrá? Por ahora está todo en charlas, pero…

Después que Alejandro Fantino pegó el portazo y se fue a Intratables, en las tardes de América ingresó Karina Mazzocco y su nuevo show (con muy malos números de rating, lo que le valió la burla de Yanina Latorre). Por eso, Tauro se quedó sin aire en el canal y su futuro laboral es incierto.

“En América sigo. Armaron otro equipo porque Ale se fue a Intratables y está bien. Es lógico que se termine el programa y termine el equipo”, dijo en LAM. “Fantino me llamó para decirme que le habían dado el horario de Intratables y lo estaba pensando. Dijo que era un desafío para él. Yo lo vi feliz, si es lo que tenía ganas de hacer me parece bárbaro”, agregó Marcela Tauro.

“A Intratables no podría ir por el tema del horario. Todavía no me ofrecieron nada, me tengo que reunir la semana que viene, esta semana bah… La tele es así, ¿me voy a poner a protestar? Yo ya sé lo que va a suceder, que no lo pueda decir es otra cosa. No estoy preocupada. Tuve un par de llamados de otros canales para hacer periodismo”, compartió Marcela.

“Si hay algo que me gustaría, mi asignatura pendiente es trabajar con vos en algún momento. Es algo que visualizo para cuando se pueda dar”, le dijo en la cara a De Brito, quien se mostró muy contento con la chance de tener a Marcela, una de las mejores panelistas de la tele, en sus filas.

“Me encanta, me encanta… Marcela, cuando vos quieras, venís a trabajar con nosotros. Cuando vos quieras”, respondió De Brito, de inmediato. Sobre un posible regreso a Intrusos, Tauro cerró las puertas: “En Intrusos no me necesitan, les va muy bien a los chicos. Yo no tengo problemas con nadie, pero no me veo ahí. Repito: no creo que me necesiten”.

