Pese a ganar la Copa América y la alegría del pueblo argentino, no hay retorno en la relación entre el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el presidente de la AFA, Carlos “Chiqui” Tapia.

El sábado por la noche, tras el triunfo, se intentó tender un puente entre Olivos y Viamonte. Uno de los encargados fue Sergio Massa. Se planificó una visita del presidente al predio de Ezeiza, pero un rato antes, el jefe de Estado abortó el plan y agradeció el convite. Lo admitió el mismo presidente en declaraciones radiales.

El motivo oficial fue que “el Gobierno no quería apropiarse políticamente del triunfo de la Selección”. Asesores recomendaron que no vaya porque iba a quedar expuesto a las críticas.

El otro motivo: no lo quiere a Tapia.

En una entrevista con Jorge Rial, el Presidente dijo que el Gobierno no se mete en la política de AFA pero lanzó una frase que resonó en el mundo del fútbol: “A Tapia no lo conozco, no tengo relación”.

En el fútbol sonó como un ninguneo al presidente de la AFA. Alberto felicitó a los jugadores, cuerpo técnico, pero ni mencionó a la cúpula de AFA. Tampoco lo hizo ningún funcionario del gobierno de los tantos que se expresaron en redes sociales. La consigna fue la misma: Tapia no existe.

En las últimas horas, Fernández dio señas claras de que no quiere a Tapia. Sin embargo, el gobierno se cuida de quedar en el medio de un posible recambio de autoridades en Viamonte. Todo en momentos en que todo indica que la IGJ podría, en agosto, anular la asamblea en la que Tapia fue reelecto.

Los motivos del disgusto con Tapia son varios. Por un lado, nunca atendió los reclamos del gobierno salvo cuando se vio en aprietos. Prometió 4 partidos de la Liga para la Tv Pública y aún no pudo cumplir. Además, a Casa Rosada le llegaron informes de manejos oscuros de Tapia con fondos de AFA en detrimento de los clubes. Algunos de ellos, ya están siendo investigados por la Justicia.

Un síntoma de la mala relación es que Fernández jamás atendió a solas a Tapia. Sólo se vieron en una reunión junto al presidente de Conmebol y otros funcionarios a días de la asunción de Fernández. Es más, cuando el Gobierno negociaba con Conmebol la realización de la última Copa América en Argentina, Tapia quedó excluido de esas charlas. Uno de los hombres que le bajó el pulgar a Tapia con Fernéndez es el ministro de Deportes y Turismo, Matías Lammens.