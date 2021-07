En los últimos días fue uno de los tantos elogiados por la consagración de Argentina en la Copa América. Lionel Scaloni sumó adhesiones por su trabajo como conductor del cuerpo técnico de la Selección. El entrenador dijo que no usa las redes sociales, pero admitió que sí le llegaron fotos sobre las reacciones de los argentinos.

En una entrevista con Alejandro Fantino, Scaloni resaltó que es muy positivo que la gente crea en algo. “Fue atípico. Nos tocó jugar dos partidos de Eliminatorias antes de la Copa América y sentí que los jugadores nos entendían todos. Y estaban con predisposición, porque el que venía de afuera tenía que venir directo al predio. No podían ir a ver a la familia. Se fueron a encerrar ahí. Estuvimos todos alineados. Eso va creando algo”, afirmó.

Los festejos

“No quería ir a festejar, creo que es mérito más de ellos. No por querer sacarme mérito. Un entrenador tiene que hacer lo justo y necesario, lo que haga falta en ese momento -remarcó-. Es todo de ellos. Hicieron un grupo. Mérito de los más veteranos y de los más jóvenes. Todos se alinearon, y de manera natural. Ellos nos pidieron hacer un asado solos, para conocerse y mezclarse en los lugares que estaban sentados. Y la pasaron mejor que nunca”, dijo.

“Nosotros hacemos una mesa rectangular o redonda según como sea el lugar. Que todos se miren. Son 28 jugadores. Desde el primer día nosotros no quisimos mesas separadas. Porque creemos que está bueno. Después cada uno, yo me siento al lado de Walter (Samuel) y aquel al lado de Ratón (Ayala). Eligen dónde se sientan, pero ellos se ven todos. Rara vez cambian de lugar, pero no tengo problema”, afirmó.

“Muchas de las veces que termino de hacer algo les pregunto si están convencidos de hacerlo. Rara vez me han dicho que no. El imponer no va conmigo. Por ahí a otro por su personalidad le va bien, pero a mí no. Yo creo en lo otro, en que el jugador crea”, señaló.

Sin semifinal

“Es un sentido de pertenencia, de formar parte de algo. Ellos disfrutaban del momento en donde estaban. Yo les ponía de ejemplo que yo nunca jugué una semifinal de Copa América, que lo disfruten. Si no lo disfrutás, no hay manera que te vaya bien. Si lo disfrutan, se divierten. Esa es la idea, y creo que las cosas salen mejor. Tienen que saber que son privilegiados, que están en la Selección”, aseveró.

Messi, el ser humano

En relación al capitán del equipo, Lionel Messi, el DT no guardó elogios para el futbolista. “Si la gente conociera de cerca a estos jugadores, se enamorarían. A Leo lo quieren por ser el mejor jugador de la historia, pero lo quisieran más si supieran como es realmente. Nos ha dado, además de futbolísticamente, muchas cosas -precisó-. No puedo decir lo que hablamos durante el abrazo, pero fue por la fibra. Hablamos dos o tres días antes, cosas que después se dieron. Es un ser humano, y de los mejores que he conocido. Yo quisiera ver a alguien con una cámara 24 horas encima. Yo no lo aguantaría. Y encima juega bien. Creo que lo merecía, sinceramente. Lo estaba esperando y por suerte fuimos nosotros. Hasta los mismos compañeros se alegraron”, remarcó.