Decenas de remeras celestes y blancas saltaban el domingo en el Maracaná, con cantitos, arengas y festejos de una Selección que hace minutos había alcanzado la gloria derrotando a Brasil con un golazo de Ángel Di María. Pero los festejos alocados se interrumpieron por un minuto: fue cuando un hombre mayor, de traje, se metió en plena arenga y Lionel Messi dejó de saltar para mostrarle todo su cariño y respeto.

No era cualquier persona. Tal como reveló el domingo TN.com.ar, Omar Souto viajó a Brasil para estar con el grupo durante la final y, para muchos, se convirtió en una cábala. Su historia comenzó en 2004 después de que Souto mantuviera una conversación con Hugo Tocalli y Julio Grondona, cuando el DT, enterado de la existencia de un tal Messi en Barcelona, urdió junto al presidente de la AFA una convocatoria mentirosa del rosarino para evitar que España, que ya lo había preseleccionado para un Sub 17, le ganara de mano.

En esa maniobra ocurrida el 30 de marzo de 2004 fue clave la tarea de Omar Souto, el hombre al que La Pulga abrazó en la foto que él mismo publicó en sus redes sociales y que muestra la unión de la Selección antes de la final de la Copa América con Brasil, en el Maracaná. El hombre, uno de los integrantes del staff de la AFA por quien Messi siente más aprecio, está pronto a cumplir 70 años, dice que “todavía soy un pibe” y en diálogo con Telenoche recordó cómo fue aquel llamado para convocar a La Pulga, entonces de 16 años, que hizo desde un locutorio de Monte Grande.

// Quién es Omar Souto, el hombre “clave” al que Messi abrazó en la foto grupal antes de la final con Brasil

Omar Souto y Lionel Messi 2 (@AFA).

“Un día vino Claudio Vivas, que era ayudante de Bielsa, y trajo un video con jugadas de Messi que se lo dio a Tocalli. Él lo ve, pregunta y nadie le contesta nada, entonces quedó ahí el video. Y fue en el Mundial de Emiratos Árabes que un dirigente del Valencia de España le preguntó a Hugo por que no había traído al jugador del Barcelona que era más que todos lo que estaban en esa selección juvenil que tenía a Cavenaghi, Mascherano, Maxi López…”, recordó Omar.

Souto continuó con la anécdota: “Ahí me dijo ‘qué estúpido, cómo no lo traje’ y entonces viene Tocalli y me dice ‘hay que traer al jugador del Barcelona’. En ese momento no era como ahora con las comunicaciones, entonces llamé a Newell’s, no sabían nada… Ahí agarre y de Ezeiza me fui a un locutorio en Monte Grande, pedí la guía telefónica de los Messi en Rosario, saqué la hoja y ahí empecé a llamar a todos. La encontré a la abuela, ella me pasó con el tío, el tío con el padre, con Jorge y él me dijo: ‘Al fin, Mi hijo quiere jugar en Argentina’, y eso hay que recalcarlo. Messi eligió jugar para Argentina cuando España lo quería hacer jugar para ellos”, subrayó.

Jugadores, cuerpo técnico, utileros, ayudantes. La delegación completa de la Selección Argentina en la previa de la gran final de la Copa América con Brasil en el Maracaná (@AFA).

Allí, en el centro, se ve a Lionel Messi, quien abraza a una persona, Omar Souto, que es un histórico trabajador de la AFA, recientemente homenajeado por cumplir 25 años en distintas funciones y que hoy lo encuentra como Gerente de Selecciones Nacionales. Pero más allá de la carismática personalidad de Omar, quien es clave a la hora de facilitar la logística del grupo y de mimar a los futbolistas, lo que lo une con el crack rosarino es una historia particular y clave en la trayectoria del futbolista con la Albiceleste…

Todo ocurrió el 30 de marzo de 2004 y fue el periodista Ariel Senosian quien en el libro antes mencionado reveló que Souto fue a quien Tocalli, entonces entrenador del Sub 20, le dijo “ubicá a Leo Messi” luego de la charla que mantuvo con Grondona en los siguientes términos:

Tocalli: Hay un fenómeno en España. Tenemos que pagarle el pasaje y traerlo a jugar.

Grondona: Me contó algo Villar. ¿Qué querés hacer?

Tocalli: Dos amistosos. Lo hacemos jugar y lo blindamos.

Grondona: Organizalos. Yo después me encargo del trámite en la FIFA.

Ese día, Argentina jugó con Ecuador un partido por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Alemania 2006 que el equipo que entonces conducía Marcelo Bielsa ganó por 1 a 0 con gol de Hernán Crespo en el estadio Monumental.

“Me fui del predio de Ezeiza a un locutorio de Monte Grande. Pedí una guía telefónica de Rosario, sólo sabíamos que era rosarino. Arranqué la página donde estaban los números de los Messi, hice una llamada cualquiera a mi casa para justificar que había entrado y volví al predio a rastrearlo. A la primera cercana que ubiqué fue a la abuela. La abuela de Lionel me pasó el contacto del tío. El tío, el del padre. Llamé al padre, me presenté y le dije que queríamos contar con su hijo, con el detalle de que le erré al nombre: siempre había escuchado que Leo es el apodo de los Leonardo”, contó Omar Souto sobre aquel llamado determinante en la historia de la Selección.

Apenas tres meses después, el 29 de junio de 2004, La Pulga jugó por por primera vez con la camiseta de la Argentina en un improvisado amistoso ante la Sub 22 de Paraguay. La particularidad: aunque deslumbraba en las divisiones formativas del Barcelona, Leo aún no había hecho su debut como futbolista profesional -ocurrido el 16 de octubre de 2004-, por eso la urgencia de la maniobra.

El primer partido de Messi con la camiseta argentina y cómo lo presentaban

Primer partido de Messi con la camiseta de la Selección.

Reconocimiento a Omar Souto

Luego de haber obtenido el pase a la final de la Copa América Brasil 2020 con el emotivo triunfo por penales ante Colombia, Claudio Tapia, presidente de la AFA, le entregó un reconocimiento a Omar Souto, Gerente de Selecciones Nacionales, quien el pasado 7 de julio cumplió 25 años ininterrumpidos de labores en la Asociación.