Daniel Medina

En las 120 páginas del nuevo libro de cuentos del escritor jujeño Martín Goitea conviven piqueteros y fantasmas, changarines y curanderos. Coexisten, incluso, géneros: el fantástico y el realismo.

Pese a esta complejidad, sintetizada en seis historias, hay un denominador común: la marginalidad. Todos los personajes están excluidos de eso que un burgués podría considerar como “normalidad”.

No es casualidad que muchos de los cuentos tengan como personaje principal a un niño. Los niños son narradores que no terminan de entender lo que narran. No comprenden lo que pasa. Ese desconocimiento crea un ambiente de duda o ambigüedad muy rico en algunos relatos. El cuento Habitantes en el umbral del mundo tiene la gran virtud de sostener esas zonas de dudas, de personas que podrían o no ser espectros. Goitea tiene la sabiduría de no aclararlo.

La prosa, por momentos cinematográfica, contribuye a que tanto lo que se muestra, como lo que se oculta, tengan un peso importante.

En los cuentos Goitea se toma su tiempo para describir los espacios donde transcurren las historias. No hace un paisajismo sin sentido: esos lugares juegan un rol importante en cada trama. Muestran las condiciones de pauperización, son parte de un clima de asfixia o desolación que afectan a los personajes.

La violencia es otro denominador común de los cuentos. Sutil en algunos caos, explícita en otras, producto del odio o de la ignorancia, siempre está presente. Atraviesa la vida de los personajes.

En solo seis cuentos Martín Goitea consigue brindar un panorama completo de Jujuy. Tan complejo como desolador.