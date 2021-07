Pampita se prepara con todo para volver a ser madre. Será la quinta vez en su vida (Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio los tuvo con Benjamín Vicuña) y la primera con su actual marido, Roberto García Moritan. Plena y de muy buen humor, la modelo se prestó a una charla con Rodrigo Lussich, quien la visitó en su programa.

El tema más comentado en estas horas es su reality show (se llamará Siendo Pampita) y, también, claro, la relación con su ex, el galán chileno Benjamín Vicuña, actual pareja de la China Suárez.

“En el reality participan muy poco mis hijos, obviamente mi faceta de mamá está muy presente pero no es algo donde ellos estén muy expuestos. Robert participa también, pero no son protagonistas”, contó en Intrusos.

Sobre la chance de que Vicuña esté en el film, Pampita contó: “Es todo mío, mi día a día, y hay muy poco de mis hijos, en mi faceta de mamá. Robert también participa poco”.

“No aparece Benjamín, no se por qué inventaron eso. Es verdad que tuvimos una charla para hablar sobre el bienestar de los chicos y cómo protegerlos. Firmamos un modelo de contrato para que los chicos estén cuidados y no se sientan invadidos. Hay armonía en la familia y esa fue una elección desde el primer momento”, agregó, al mismo tiempo que respondió con un video cuando algunos decían que se había internado para ser mamá.

“Hay una fantasía mediática y nosotros no nos exponemos porque es algo íntimo. Se dijeron tantas cosas que preferimos no decir nada para que paren, porque no es verdad lo que dicen ni está bueno para nuestros hijos. Es una familia en la que el amor reina y los chicos lo saben”, afirmó.

LA SUPER PANZA DE PAMPITA A DIAS DE SER MAMA.

“La vez que hablamos fue por el bienestar de los chicos, sobre cómo los protegemos. Fue una elección desde el primer momento, priorizar a los chicos y llevarnos bien. Hay una fantasía mediática con respecto a nuestra familia y nosotros no nos exponemos mucho para demostrarles lo contrario porque es algo íntimo”, contó.

“Se dijeron tantas cosas que preferimos que paren. No es sano para nuestros hijos, es una familia donde reina el amor”, terminó.

Fuente Paparazzi