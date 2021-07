Carolina Handelmann

Carolina Handelmann reveló a través de una storie de Instagram que padece algunos problemas de salud, por lo que se alejará de la pantalla de Canal 26 por un tiempo.

“Hay veces en los que hay que aceptar que no podemos con todo, pero sí podemos ocuparnos de estar mejor. Me diagnosticaron nódulos bilaterales en las cuerdas vocales y sangrado en la laringe. Lejos de preocuparme, decidí ocuparme”, inició su mensaje.

“Hoy me tocó aceptar que mi voz no salga, y por más desesperante que sea, no lo puedo hacer. Algo tan natural como hablar. Algo que aprendí a hacer a los 6 meses de vida. Sin embargo, por más que físicamente no lo pueda hacer “hoy”, sé que todo va a estar bien y lo voy a lograr. Cómo todo lo que uno se propone en la vida”, cerró.

La también modelo es parte de Trasnoche 26 con Héctor Rossi, Sol Mengoni y Manu Martín, que se mantendrán de lunes a viernes a la medianoche en la pantalla de Canal 26.

Todos los compañeros del Canal y de Diario 26 desean a Caro una pronta recuperación, esperando que pronto vuelva a estar al aire.

Fuente Diario26