El fiscal Carlos Picón, al frente de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Flagrantes I del Centro Judicial Capital, confirmó en la mañana de este miércoles la detención de uno de los seis evadidos, el pasado sábado 10 de julio, de la Comisaría V.

Se trata de Rodrigo Campos de 20 años, que fue aprehendido en la noche de ayer, 13 de julio, alrededor de las 20.00 horas, a poco tiempo de un robo agravado por el uso de arma de fuego, del que fue partícipe, ocurrido en el Barrio “El Trula” en calles Alberti y pasaje Monserrat de nuestra ciudad.

Tras un procedimiento requerido por la UFI en Delitos Flagrantes I que conduce el fiscal Carlos Picón, se procedió a la detención del también acusado de abuso sexual, prófugo y evadido de la justicia

Al momento de fugarse, el delincuente se encontraba a disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos de Robos y Hurtos I. Además, pesaba sobre el mismo un pedido de detención y captura desde el 06 de noviembre de 2019, ya que el mismo resultó sindicado como autor del delito de abuso sexual de una menor, hecho ocurrido el 14 de Septiembre de 2019 en inmediaciones del Hospital Obarrio.

Picón, al tiempo de asegurar que hoy tendrá lugar la audiencia de Control de Legalidad de la Aprehensión, Formulación de Cargos y Solicitud de Medidas Cautelares, de la que participará junto al auxiliar de fiscal, Gabriel Veglia, se manifestó conforme con el trabajo que vienen realizando el equipo del MPF y de la policía.

Luego dijo que: “La política criminal dispuesta por el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, es clara y en esa línea, ser absolutamente contundentes en los requerimientos de los fiscales. Nuestra sociedad no tolera más hechos como los endilgados a Rodrigo Campos y tantos otros, y es a esa sociedad a la que nos debemos. Hoy, no sólo atrapamos un muy peligroso delincuente, sino además, un prófugo y evadido de la justicia. No le vamos a dar ningún descanso a los delincuentes que tanto daño nos hacen a la sociedad, vamos a perseguirlos con todas las herramientas legales a nuestro alcance para que en la instancia correspondiente recaiga sobre ellos todo el peso y severidad de la Ley”, concluyó.