Este martes Yanina Latorre lanzó una desafortunada frase sobre las personas humildes cuando intentó defenderse de las críticas por viajar al exterior y pedir volver al país. La entrevista realizada en “Los Ángeles de la Mañana” (El Trece) se viralizó rápidamente y Graciela Alfano no dudó en cuestionarle mencionando una reciente actitud de Lola Latorre.

“La misma persona que dejó ir a su hija a una fiesta clandestina es la que dice que va a cumplir la cuarentena. No me hagan reír que me despeino”, expresó indignada Graciela Alfano en su cuenta de Twitter. Al instante retuiteó los comentarios a favor de ella y en contra de Yanina.

Esta no es la primera vez que Graciela apunta contra la panelista. En su momento, también se quejó de las críticas de Yanina a las medidas de restricción por coronavirus. Esto disparó una serie de ácidos comentarios de Graciela en su cuenta de Twitter: “¿Se acuerdan cuando la cacatúa le escribía por WhatsApp (a Alberto Fernández) para tener libre circulación por la ciudad? Ahora ni en el país la quieren. Nadie puede tomar en serio a este personaje, fiscal de camas y jueza de las vidas de otros… Un payaso que está para que nos riamos a carcajadas”.

Y finalizó con mucho picante: “Con poner las restricciones para cacatúas, ya nos salvábamos Al!”.

La reciente polémica con Yanina Latorre comenzó cuando la panelista volvió a reiterar su crítica al multitudinario festejo en el Obelisco tras la consagración de la Selección Argentina en la Copa América 2021. “Se puede frenar ese festejo, de la misma manera en la que te mandan cuatro gendarmes a ver a mi marido y a todo el mundo que vuelve de afuera. Cuatro ñoquis”, sostuvo la contadora pública.

Yanina aseguró que su esposo cumplió con el aislamiento tras volver de Miami y lanzó su polémica frase: “El problema no es los que volvemos de viaje y tenemos la cultura suficiente como para entender que hay que quedarnos en casa 7 días. El problema son los piquetes, las manifestaciones, en los lugares más humildes que la gente toma mate y lo comparte, es la verdad, chicos”.

Al instante aparecieron las primeras críticas en redes sociales que se mantuvieron durante todo el día: “CULTURA NO solo dinero, de lo contrario NO incumplirian el aislamiento”, “¿Te acordás de la cheta de Nordelta? volvió en forma de Yanina Latorre”, fueron algunos de los comentarios.

Mientras que su esposo volvió a la Argentina para trabajar en ESPN en sus respectivas coberturas deportivas, Yanina Latorre aún permanece en el estado norteamericano de Florida junto con su madre Dora Caamaño y sus dos hijos, Lola y Dieguito.

Según ella misma indicó en “LAM”, la panelista ya tiene pasaje de vuelta para los próximos días, pero no quiso revelar la fecha por miedo a que se le cancele el vuelo. “Voy a seguir hablando y no le tengo miedo a nadie, porque lo normal es que una persona se pueda expresar, mientras no acuse de cosas infundadas a nadie y que nadie le haga algo. Y a los resentidos que quieren ser como yo les mando un beso enorme”, expresó fiel a su estilo.