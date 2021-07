El delincuente habría concretado tres hechos delictivos en la misma zona, en menos de dos semanas.

Mariana Yanacón es una enfermera de 26 años, residente en el barrio Centro de la ciudad de La Banda. Todas las mañanas se dirige al centro de salud, donde presta servicio, a bordo de su motocicleta para luego trasladarse a los particulares para hacer las curaciones o asistencia correspondiente. Pero un despiadado ladrón, esperó que se descuidara unos minutos y le robó su herramienta de trabajo.

Yanacón compró hace aproximadamente cuatro meses una motocicleta Honda Wave de 110 centímetros cúbicos –dominio ABUD133-, roja. Días atrás, la joven había regresado a su vivienda, desde un comercio. Dejó el vehículo estacionado en la vereda, detrás de un toldo donde se encuentra una cámara de seguridad.

Ingresó a la pizzería donde trabaja junto a su esposo. La enfermera había pagado apenas cuatro cuotas de la motocicleta que la adquirió en 20 cuotas. Se había descuidado unos minutos. Eran cerca de las 19.30 de ese día, cuando se percató de que el rodado no estaba en el lugar donde lo había estacionado. Miró de inmediato en los videos de las cámaras de seguridad del comercio, cuando divisó el atraco. Un desconocido, que tenía barbijo y usaba una gorra, disimuladamente, se acercó al rodado que estaba estacionado en calle Mitre, se sentó en la motocicleta unos minutos y logró violentar la medida de seguridad.

Mariana realizó averiguaciones en un comercio de la zona, desde donde una de las cámaras filmó al sujeto al salir. Según el comerciante, el mismo había llegado por calle Urquiza y al ingresar al negocio le preguntó “si vendía cigarrillos”. El comerciante le había manifestado que “no”, por lo que se retiró caminando por calle Mitre. En ese momento, en el camino, concretó el robo a la enfermera.

Según se conoció, en menos de dos semanas se concretaron dos robos más de motocicletas en la misma cuadra. Un vehículo fue robado a una vecina de Mariana, desde la puerta de su vivienda. Mientras que la otra motocicleta fue arrebatada a una joven, en inmediaciones de calle Mitre.

Las denuncias fueron realizadas en la sede de la Comisaría Comunitaria 13, que investiga los pormenores del robo. Pero hasta el momento no brindaron información a las damnificadas.

“La moto era mi salvación, la usaba para trabajar y lo esencial”

Mariana usaba el rodado para ir a trabajar, para realizar las compras para su hogar, para llevar a sus hijos al colegio o para ver a sus pacientes: “La moto era mi salvación, la usaba para trabajar y lo esencial. En el taller me dijeron ‘no la estás usando nada’, porque solo tenía 1.100 kilómetros realizados. Era mi medio de movilidad. Me dejó sin nada”, remarcó Mariana a Nuevo Diario.

Al tiempo, agregó: “No sé para qué me la robaron. Si la vendieron entera o por parte. Solo ruego poder encontrarla. Ruego a Dios que no la hayan desarmado para venderla, y que la hayan vendido entera en cualquier lado. Recién voy pagando 4 cuotas de 14 mil pesos, de las 20 cuotas que son”.

“La Policía nos dijo que están analizando las cámaras y que están investigando a los sospechosos. Esperamos que nos den una respuesta y que se pueda detener al delincuente”, finalizó la joven enfermera.