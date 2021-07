Este martes, Boca igualó sin goles ante Atlético Mineiro en la Bombonera por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y tanto Miguel Ángel Russo como los jugadores locales terminaron con bronca con el árbitro Andrés Rojas, que anuló mal un gol del Xeneize en el primer tiempo.

Luego del partido, el DT se refirió al fallo del colombiano. “Creo que condicionó el partido de una manera importante. Estos son partidos muy parejos donde hay muy pocas ventajas. Es muy grave que le manejen la situación, es muy raro. Es algo gravísimo, no te pueden manejar esa situación, el VAR llama”, dijo en conferencia.

Además, el entrenador apuntó directamente contra Nacho Fernández. “El gol es legítimo y el rival no quiera sacar del medio principalmente Nacho Fernández que tiró la pelota afuera. Le manejó el partido, le manejó la situación y eso no puede pasar en un partido con VAR. Tres veces le dijeron que saquen desde el medio. Es algo muy grave”, indicó.

El entrenador continuó con su descargo contra el cuadro brasilero: “Tres veces les pidió el árbitro a los jugadores de Atlético Mineiro que sacaran del medio y no quisieron. Es muy grave que le manejen así la situación. El gol fue legitimo y el rival no quiso sacar del medio, principalmente ‘Nacho’, que tiró la pelota afuera. Eso no puede pasar en un partido con VAR”, cerró enojado Russo.

“En cuanto a Boca, jugó como se lo hace en un partido de Copa Libertadores. No tuvimos la suerte de ponernos en ventaja y manejar el partido de otra forma y de otra manera. En el primer tiempo nos manejaron el desarrollo en los primeros 20 minutos y después fue todo de Boca. Ahora hay que esperar, porque estos son partidos de 180 minutos y nos quedan 90 más”, concluyó el DT.