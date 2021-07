Puli Demaría

A casi un año de haber decidió retirarse de la vida pública para cuidar más su intimidad, la DJ Puli Demaría, quien se hizo famosa por ser una de las íntimas amigas de Carolina “Pampita” Ardohain y trabajar como panelista en “Pampita Online” reveló que sufrió un grave accidente automovilístico en el que su vida corrió peligro.

“El 9 de julio, Día de la Independencia en Argentina tuve un accidente automovilístico y volví a nacer. A veces, la vida te golpea para que termines de verdad con eso que tanto daño te hace y seas consciente de todo lo increíble que sí tenés”, relató en sus redes sociales, junto a una imagen en la que se la ve con un cuello ortopédico y un cabestrillo que sostiene su brazo. Y reflexionó: “Como me dijeron, este es mi renacer real y lo voy a aprovechar porque me dieron la posibilidad de seguir viviendo. Y así será. Terminar duelos cuesta mucho pero también está muy bueno hacerlo”.

Además, explicó cuál es su diagnóstico: “Tengo una vértebra desplazada, por eso me pusieron el cuello… El cinturón tatuado en mi pecho (me salvó tenerlo puesto) y una clavícula medio herida en el esternón. Me duele hasta el pelo pero estoy muy bien y, lo más importante, estoy VIVA”. Y aprovechó para agradecerles a todos lo que la apoyaron y la atendieron.

Demaría ha pasado pasado por momentos muy difíciles a lo largo de su vida. “Cuando era muy chiquita falleció mi hermano así que me crié sola. Él falleció y al mes mi mamá quedó embarazada y nací yo. Entonces tuve muchos momentos de soledad y ahí empecé a generar mi propio mundo y tenía algo muy marcado con la maternidad. Yo quería ser mamá de chiquita”, contó a fines de 2019 en “PH, Podemos hablar”. Pero no fue fácil cumplir su sueño ya que perdió cuatro embarazos hasta que le confirmaron que sufría trombofilia.

“También me acuerdo de ese sentimiento de soledad frente a la pérdida de cada bebé, la emoción que uno tiene cuando te dicen ‘estás embarazada’ y después te vas a hacer una ecografía y el corazón no late más. Me sentía fallada. Fue un momento muy duro”, relató la mujer que finalmente se convirtió en mamá de Sylvestre (17) y Santos (14), fruto de su relación con Matías Corti Maderna, quien murió en 2016. Y más tarde, se puso en pareja con Marcelo “Chule” Bernardo, con quien tuvo a Félix (11) y Florián (9).

Fuente Diario26