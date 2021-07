Italia hizo historia el último fin de semana. En Wembley, venció por penales a Inglaterra en la gran final de la Eurocopa tras el empate 1-1 en en el tiempo reglamentario y se consagró campeón luego de 53 años.

A lo largo del campeonato, pero sobre todo en el partido decisivo, la gran figura de los italianos fue Gianluigi Donnarumma. El arquero no solo fue vital para llegar hasta el último escalón sino que se convirtió en héroe atajando dos penales de la serie que terminó 3-2 para la Azzurri.

Apenas un par de días después de la gloria, el arquero realizó una sorprendente confesión del momento en que Italia se convirtió en campeón de la Eurocopa: y es que Gigi no se había dado cuenta que con su atajada a Bukayo Saka, ya eran campeones.

“No me animé enseguida porque no entendí… ya estaba hundido por el penal de Jorginho porque pensé que habíamos perdido, miré al árbitro para ver si todo estaba bien. Luego cuando vi venir a los compañeros hacia mí, no entendí nada más…”, contó Donnarumma.