Si bien su fama la heredó por ser la hija Ricardo Fort, uno de los mediáticos más queridos y recordados de los últimos años, Martita se ha ganado una cuota importante de reconocimiento dentro del ambiente artístico, en el que bien ha sabido moverse e incluso ha sido parte en cierta manera.

Con un gran caudal de gente que la sigue tanto a ella como a su hermano por la historia de vida y portación de apellido, a siete años de la muerte del empresario chocolatero la joven influencer recordó desde su cuenta de instagram la anécdota más divertida que recuerda con su padre.

A través del ya clásico juego de preguntas y respuestas que plantean las redes sociales, Marta Fort accedió a contestarle a sus seguidores… ¡lo que quieran! Y fue así como alguien le pidió que contara una travesura inolvidable y que la propia adolescente compartió.

“Escondernos con mi hermano en una tienda de Miami cuando éramos chicos y que mi papá haga cerrar todo porque no nos podía encontrar”, contó la hija de Ricardo rememorando aquel divertido episodio que vivió junto a su hermano Felipe cuando su padre aún estaba con vida.

Dentro de la misma aplicación Martita siguió interactuando con su gente y respondió otra pregunta, que según ella se la hacen muy a menudo, y que tiene que ver con su condición social de alto poder adquisitivo. “¿Te gustaría tener amistad con alguien que no sea de tu clase?”, le preguntaron.

Por su parte, la joven manifestó: “Esto me lo preguntan muchísimo y es hasta ofensivo. No le pido la declaración de AFIP a una persona si me cae bien y es buena gente”. Además, la hija del fallecido mediático tiene un lado solidario: el dinero que gana en televisión lo destina a un refugio de animales.

“El año que viene seguramente me involucre con alguna ONG que ayude a niños”, adelantó Martita dentro del mismo juego sobre uno de sus proyectos personales a futuro, mientras que aún se encuentra cursando el último año del colegio.

Fuente Paparazzi