El tiempo pasa, los chicos crecen e, increíblemente, el hijo de “Floricienta” ya es un adolescente. Así es, señoras y señores, Romeo, fruto de la relación de Florencia Bertotti con Guido Kaczka, acaba de cumplir 13 años.

Y como el chico no le permite a su mamá que publique fotos actuales, a Flor no le quedó otra que saludarlo en las redes en su día con una hermosa postal de cuando era chiquito a la que le sumó un cariñoso mensaje.

“Hoy cumple 13 años el bombón de mi hijo. No puedo estar más orgullosa, emocionada y agradecida. Y aunque no me deje mostrar fotos que no sean vintage, subo esta de cuando era todo un cachete y yo lo podía apretujar sin miramientos”, arrancó la actriz su posteo.

“Feliz todo, hijo; con vos me gané la lotería. Te amo tanto que te asustarías”, cerró Bertotti su saludo con el que acompañó la imagen donde se lo ve a los dos en una tierna escena de mimos madre-hijo, y que fue comentada con corazones por Marcela Kloosterboer e Isabel Macedo.

Cabe recordar que Romeo es el único hijo de Flor, que formó una hermosa familia ensamblada con el actor Federico Amador, que ya era papá de Vito y Ciro antes de empezar su relación con ella, en 2010.

