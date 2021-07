Twitter continúa agregando funciones a su plataforma, a pesar de no saberse cuándo lanzará la herramienta más esperada por los internautas: la edición de los tweets. A pesar de ello, la última actualización de la red social del pajarito no supone una novedad pero permitirá a los usuarios elegir quiénes pueden responder a sus publicaciones, incluso después de haberlas mandado; algo que anteriormente no era posible.

El objetivo de esta novedad sería permitir a los usuarios controlar con quién quieren conversar y así evitar respuestas o comentarios no deseados.

“Hemos aprendido que las configuraciones de conversación ayudan a algunas personas a sentirse más seguras”, comentó un vocero de Twitter.

Your Tweets = Your space. Now you can change who can reply to you even after you Tweet. https://t.co/rNWJk6zWTr pic.twitter.com/3HFSjAotg7

— Twitter Safety (@TwitterSafety) July 13, 2021