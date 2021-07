Germán Martitegui estuvo en diálogo en “De acá en más”. El programa conducido por María O´Donnell en dónde le consultaron sobre su posición respecto a la ley de etiquetado. “Vi que estas muy involucrado vos y otros cocineros con todo el debate de la ley de etiquetado , ¡porque te involucraste con esa discusión German?” ,consultó la conductora.

“Me paso que cuando fui padre y empecé a ir al supermercado a comprar cosas, a veces yo mismo volvía con algo que decía almendras y miel, lo probabas y te dabas cuenta que tenia un montón de azúcar. Después mirabas el paquete y decía sabor a miel y sabor a almendras y tenia medio kilo de azúcar y no tenia nada de lo que decía”.

El cocinero continuó diciendo: ” Justo empezó el tratamiento de esta ley y dije bueno vamos a tener que hacer algo. No podes estar comprando un paquete que tiene una miel increíble color ámbar cayendo y unas almendras y después te estas comiendo otra cosa.

“Hoy cuando vas al supermercado es una trampa, caminas por los pasillos y lo único que hay son trampas que te hacen comprar cosas que no son lo que dicen.”

” Me parece que la industria alimenticia tienen que aprender, tiene que cambiar, yo creo que tienen la capacidad de hacerlo. La ley no es contra la industria alimenticia es a favor de la gente y que sepan lo que están comprando. Hoy cuando vas al supermercado es una trampa, caminas por los pasillos y lo único que hay son trampas que te hacen comprar cosas que no son lo que dicen.”

El cocinero contando la experiencia con sus hijos detallo: Todos estos alimentos, la sal, el azúcar, la grasa, generan en la boca una reacción que te hace pedir más. Estos alimentos son adictivos y tenemos que educar y tenemos que saber. Cuando vos lo compras tenes que saber que estas comprando.

Finalizando Martitegui agregó: “Ir al supermercado y comprar el envase más lindo y mas caro, eso no te asegura que estas comiendo bien, tenes que ver lo que esta escrito atrás. Esto es para el bien de todos, el derecho a la información es lo que esta en juego, porque vos tenes que saber lo que estas consumiendo.

Fuente Paparazzi