Cotización del dólar, NA

El dólar blue continuó hoy en alza y cotizó a $178 en la city porteña, por lo que se consolidó en el máximo nivel del año. El tipo de cambio paralelo sumó $1 respecto de la jornada anterior, en lo que fue el segundo día consecutivo con subas.

En dos días el billete marginal acumuló un avance equivalente a $2 en el circuito informal, al tiempo que en julio trepó casi 6 por ciento. Analistas consideraron que una mayor presión para dolarizar carteras en un año electoral es algo habitual. Pero evalúan que este año, con la pandemia de por medio, se adelantó ese típico comportamiento en el país.

En el sector mayorista, el billete sumó solo dos centavos, al operar a $96,18 por unidad. Tras los últimos movimientos, la brecha entre el blue y el mayorista se agrandó a 85 por ciento.

Según operadores, mejoró la oferta por parte del sector privado y ello impulsó las compras oficiales, por lo que estimaron que el Banco Central logró adquirir unos US$ 100 millones.

Así, a lo largo de la primera mitad del mes la autoridad monetaria pudo acumular unos US$ 900 millones para fortalecer las reservas internacionales, que terminaron en US$ 42.991 millones, al filo de los US$ 43.000 millones.

Este jueves el INDEC dio a conocer el dato de inflación de junio, que llegó en la primera parte del año a 25,3 por ciento, lo que confirmó que la suba del dólar fue por detrás de ese número.

Es que en ese mismo período el mayorista avanzó en torno al 14 por ciento, mientras que el dólar MEP y el contado con liquidación, entre 16 y 19 por ciento, en un contexto en el que el Gobierno se apoya en el ancla cambiaria para lograr una desaceleración del Índice de Precios al Consumidor.

En tanto, luego de las restricciones dispuestas a principio de semana, las cotizaciones financieras frenaron su aumento. El dólar MEP, que se adquiere a través de la bolsa porteña mediante la compra y venta de bonos, cotizó a $165,50. El contado con liquidación, similar al dólar bolsa, pero para sacar divisas del país, se mantuvo estable $166,25.

La resolución de la Comisión Nacional (CNV) fijó un tope de US$ 50.000 semanales para la operatoria de títulos públicos de legislación nacional (AL30) y un monto similar para los emitidos con ley extranjera (GD30). Al mismo tiempo fijó una reducción del plazo de espera o “parking” de 3 a 2 días para el “contado con liqui”, y mantuvo en 1 día el del dólar Bolsa o MEP.

Fuente Diario26