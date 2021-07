La variante Delta de Covid-19 golpea con todo, pero nada le hace mella a Yanina Latorre, que pasó las últimas semanas disfrutando del sol, la playa y el shopping en Miami con su familia.

Sin embargo, el tema de la vuelta a la Argentina, en este momento en el que el Gobierno dictaminó políticas restrictivas a los vuelos, flotaba como una mosca molesta y zumbante en la mente de Yanina.

Finalmente, la panelista de LAM confirmó a sus seguidores que pronto regresará al país, ya que su vuelo, al menos por el momento, tiene el visto bueno para aterrizar en Ezeiza. “Tengo vuelo confirmado”, anunció la rubia en sus historias de Instagram, aliviada e indignada a la vez.

“Hoy salió el listado de Aerolíneas Argentinas con todos los vuelos cancelados y confirmados. Eso también me tiene enajenada por el tema de la gente que se desespera, y el mío está confirmado”, siguió.

“Yo tuve suerte porque tenía pautado todo largo, porque mis hijos se quedan hasta agosto. Pero sino tendría que salir a buscar departamento, hotel, auto. La gente tiene que organizarse y hay quienes no tienen un mango y no pueden seguir”, explicó, molesta con la situación de quienes viajaron al exterior.

Si bien Yanina no precisó qué día, al parecer se subirá al avión el próximo fin de semana. A pesar de estar contenta de que la incertidumbre terminó, la blonda no se ahorró sus críticas a las decisiones de la gestión de Alberto Fernández.

“La gente viene a vacunarse, como yo. A mí nunca me llegó el turno para vacunarme y la verdad es que no confío en los planes, ¡estoy en mi derecho! Voy a seguir hablando y no le tengo miedo a nadie, porque lo normal es que una persona se pueda expresar, mientras no acuse de cosas infundadas a nadie”, señaló.

Y cerró: “Y a los resentidos que quieren ser como yo, les mando un beso enorme”.

Fuente Paparazzi