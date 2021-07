Independientevs. Santos, AGENCIA EFE

Independiente visitará al Santos de Brasil en un partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana que será el primero que juegue oficialmente en el semestre y en el que intentará lograr el triunfo para llegar con ventaja a la revancha que será dentro de una semana en Avellaneda.

El Santos de Brasil, viene de quedar afuera de la Copa Libertadores donde no pudo acceder a la siguiente ronda luego de quedar tercero de su grupo, mientras que en el Brasileirao, está en la mitad de la tabla con 15 unidades y viene de perder el clásico frente a Palmeiras por 3 a 2.

El entrenador Fernando Diniz aún no dio a conocer el equipo debido a que no decidió si el arquero seguirá siendo João Paulo o si jugará John, mientras que también tendrá que definir si juega Kaiky o Alison en la zona defensiva y si en el ataque estará Kaio Jorge o entrará Lucas Braga.

Sin Laso, Falcioni tiene definido el equipo, pero no lo confirmó

Independiente afrontará su primer compromiso en el semestre del cual no podrá ser de la partida Joaquín Laso, quien no pudo ser anotado debido a que el club de Avellaneda no levantó la última inhibición a tiempo.

Así lo confirmó el técnico Julio Falcioni en conferencia de prensa, quien se lamentó por no poder contar con el zaguero, aunque reconoció que el club hizo un esfuerzo levantando todas las inhibiciones, pero no se llegó a tiempo.

Falcioni contaba con Laso como titular ante la ausencia de Sergio Barreto por acumulación de amarillas, pero como el defensor no podrá estar, decidió que ese lugar sea ocupado por Patricio Ostachuk.

Tras jugar frente al Santos, Independiente visitará a Argentinos Juniors el próximo domingo a las 20:15 en el inicio de la Liga Profesional, mientras que el jueves 22 a las 19:15 recibirá al Santos en la revancha de la Copa Sudamericana.

