Cuando Cuba se dirige a la primer semana desde el inicio de las protestas, la tensión política y social no cede en la isla que ha dispuesto un amplio plan con muchas vertientes para intentar frenar las históricas movilizaciones que ya han llevado a la renuncia del viceministro del Interior.

Una de las principales medidas deslegitima su reclamo por el bloqueo económico que ejerce Estados Unidos y que es la razón por las penurias económicas que sufre la isla desde la llegada del castrísmo al poder. En un intento de aliviar los reclamos de los manifestantes, el régimen de Diáz-Canel dispuso “autorizar excepcionalmente y con carácter temporal, la importación por la vía del pasajero, es decir del equipaje acompañante en el viaje, los alimentos, aseos y medicamentos sin limite de valor de importación y libre de pago de aranceles”.

La medida fue anunciada el primer ministro, Manuel Marrero y revela el propio bloqueo que ejercía el Partido Comunista cubano: previo a la entrada en vigor de esta decisión el ingreso de medicamentos y alimentos estaba limitado (10kg en medicamentos) y por encima de esa cifra se aplicaban una batería de impuestos que encarecían el bien.

Facilitar la entrada de bienes de primera necesidad fue uno de los reclamos de las multitudinarias protestas del 11 y 12 de julio en unas 40 ciudades de la isla, que enfrenta una fuerte escasez de comida y medicinas, agravada por la peor crisis económica en tres décadas. Así, dando lugar a esta medida, el régimen cubano busca recuperar mermar las protestas en las calles dando la imagen de que atiende los reclamos de los manifestantes.

“Esto es una medida que estamos tomando hasta el 31 de diciembre, después haremos una valoración”, detalló Marrero en compañía del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

No obstante, las protestas no muestran signos de ceder por lo que el régimen mantiene una férrea represión a las mismas: en el día de ayer la cifra de desaparecidos aumentó hasta 233 y ya se cobró la primera víctima. Se trata de Diubis Tejeda, de 35 años, abatido en Arroyo Naranjo, en la periferia habanera.

A esto se le suma la militarización de las principales ciudades donde se ejercen las manifestaciones, desplegando policías, el ejercito y el temido escuadrón Boinas Negras

Esto no es un enfrentamiento contra un ejército extranjero… estas son las fuerzas policiales del gobierno cubano disparando con armas largas a civiles desarmados… pero claro, ahora @DiazCanelB dice que los heridos los pusieron ellos… no me jodan#SOSCuba pic.twitter.com/eatKwynJPz

— Mag Jorge Castro🇨🇺 (@mjorgec1994) July 15, 2021