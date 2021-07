La ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, realizó una dura crítica a la gestión del Gobierno y aseguró que la Argentina se encuentra “peor” que cuando Cambiemos dejó el poder.

“No tengo duda de que estamos peor que cuando nosotros dejamos el gobierno. Los problemas no se resolvieron. Tuvimos la cuarentena más larga del mundo y no sirvió. Tuvimos una caída importante de la economía y no sirvió”, dijo Vidal, en diálogo con Todo Noticias (TN).

Y agregó: “en este año y medio vimos que cuando le damos poder al gobierno, avanzan contra nuestras libertades”.

La precandidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires se refirió además a la posibilidad de que el oficialismo tenga mayoría en el Congreso, luego de las elecciones legislativas. “En ninguna democracia es bueno que el gobierno tenga la mayoría”.

“Se necesita un límite ante una posible reforma judicial y también frente a la creación de una ley de superpoderes”, completó.

Por otra parte, Vidal apuntó contra Cristina Fernández de Kirchner y aseguró que la vicepresidenta tiene “el poder” en la actualidad.

“Me preocupa que CFK haya hablo más de sus causas judiciales que de la pandemia en un año y medio”, añadió integrante de Juntos por el Cambio.