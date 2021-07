La vicepresidenta Cristina Kirchner expondrá en minutos ante el Tribunal Oral Federal 8 en una audiencia en el marco de la investigación conocida como Memorándum con Irán, durante la cual –se espera– pedirá la nulidad de la causa.

Si bien tanto la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) como la fiscalía habían reclamado la postergación de este encuentro por diferentes motivos, los jueces optaron por mantenerlo para el mismo día, pero cambiar el horario de inicio para las 13 horas de este mediodía.

En el caso de la DAIA, solicitaron pasarlo para otro momento porque coincidía con el acto aniversario por el atentado a la AMIA, mientras que el fiscal lo hizo porque no estaba toda la información que había solicitado sobre las reuniones de dos jueces de Casación con el ex presidente Mauricio Macri, eje de los planteos que hará la ex mandataria nacional.

Para la entidad que agrupa a asociaciones israelitas, resultaba “absolutamente impertinente e irrespetuoso con la memoria de las víctimas” la realización de una audiencia “jurídicamente cuestionable el mismo día del acto” por la tragedia.

Sin embargo, el propio Tribunal reportó la complicación de las agendas de los tres magistrados que lo integran para poder cambiar la fecha de la audiencia. Y por eso decidió postergarla una hora y media: iba a comenzar a las 11.30.

La declaración de CFK es en el marco de la causa que nació con la denuncia del fiscal Alberto Nisman en enero de 2015. Cuatro días antes de aparecer muerto con un tiro en la cabeza en el baño de su departamento, el titular de la UFI-AMIA acusó a la entonces presidenta, a varios de sus funcionarios y a personas de su entorno de haber llevado adelante un plan de impunidad para los iraníes acusados de haber organizado el ataque a la mutual judía, de la que el domingo próximo se cumplirán 27 años.