A pesar de que ShowMatch arrastra el éxito año tras año, en este 2021 el ciclo que conduce Marcelo Tinelli apostó aún más fuerte por La Academia, su segmento de baile, canto y otros talentos en donde los famosos más reconocidos del mundo del espectáculo se baten a duelo para conquistar al exquisito jurado.

Con este nuevo proyecto entre manos, la idea principal de la producción era transformarse en el competidor directo de Telefé, señal que se llevaba el rating de la noche con cada programa de MasterChef Celebrity y ahora continuó con sus altos números gracias a La Voz Argentina.

No obstante, aunque logra mantener cada día a una importante audiencia, el ciclo de El Trece no está pasando por su mejor época y continúa perdiendo duramente contra su eterno rival.

Es por eso, que en el afán de revertir esta situación y al menos poder acercarse a los números que presenta el reality de canto, tanto Tinelli como sus compañeros de LaFlia buscaron modificar de a poco el formato establecido y presentar abruptos cambios para repuntar.

En esta iniciativa, Marcelo dejaría de lado sus viernes de humor, los cuales en las últimas dos semanas no estuvieron al aire con la excusa de que La Academia no había estado en la pantalla chica y querían reponer aquel tiempo perdido, y se ocuparía ese espacio con más rondas de baile.

Diego Pérez, uno de los trabajadores de aquel segmento de humor, lo confesó en su programa radial Los Mañaneros y se lamentó por haberse quedado sin trabajo en este repentino cambio: “Ayer tuve una comunicación con Tinelli en donde le dije ‘gracias por la oportunidad’”.

“Se bajaron los viernes de humor y se van a hacer especiales como se hicieron siempre. Es una lástima porque mucha gente nos quedamos sin laburo”

“Se bajaron los viernes de humor y se van a hacer especiales como se hicieron siempre, para una determinada cantidad de emisiones o de años del canal, pero el segmento propiamente dicho, los viernes se dio de baja y es una lástima porque mucha gente nos quedamos sin laburo”, continuó explicando el cómico.

No obstante, dejó en claro que su vínculo con el conductor continúa intacto y que podrán contar con él para futuros proyectos: “Me puso unos mensajes muy tiernos, siempre tenemos una comunicación muy linda con él y con el Chato, porque uno tiene una relación afectiva de muchos años y de alguna manera hasta me da no se qué decirle que uno no va a estar con laburo”.

Cabe recordar, que El Trece hará un fuerte cambio de grilla para así competir directamente con Telefé, en donde a partir del lunes 26 de julio se verán nuevos programas y, los que están al aire, modificarán su horario, como ShowMatch que regresará de 22 a 00.

Fuente Paparazzi