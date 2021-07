Las protestas en Cuba se producen “por una acumulación de frustraciones y la pérdida del miedo a la represión”. Roberto Carcassés, uno de los músicos más prestigiosos de la isla, hace rato que dice lo que piensa.

Pianista, compositor, líder del grupo Interactivo e hijo de la leyenda del jazz cubano Bobby Carcassés, este músico de 49 años habló con TN.com.ar sobre la crisis que enfrenta su país, cuando cada vez más artistas cubanos salen a respaldar las manifestaciones.

// Resident apoyó los reclamos en Cuba: eso mismo que denunciaste de la derecha lo está haciendo la izquierda

“En general, es muy difícil (la vida diaria) para la mayoría de los cubanos”, dijo.

“Robertico”, como lo conocen sus seguidores en la isla, no tiene pelos en la lengua. En septiembre de 2013, durante un concierto multitudinario al aire libre en la llamada “Tribuna antiimperialista de La Habana” transmitido en directo por la TV cubana, sorprendió al mundo al reclamar elecciones libres en su país.

“Libre acceso a la información / para tener yo / mi propia opinión”. “Elegir al presidente / por voto directo / y no por otra vía”. “Que se acabe el bloqueo / y el auto bloqueo / por favor”. “Ni militantes ni disidentes / todos cubanos /con los mismos derechos”, cantó Carcassés en clave de salsa mientras las coristas le respondían “Quiero/acuérdate que siempre quiero”.

Una mujer mira su smartphone en la Habana (Foto: AFP/Yamil Lage).

El escándalo fue mayúsculo. El concierto se había organizado para reclamar “la liberación de los cinco héroes” cubanos infiltrados y detenidos en Estados Unidos en 1998, que recuperaron tiempo después su libertad.

Carcassés fue sancionado con la “separación indefinida de su función social”, lo que en lenguaje oficial cubano significa que no volvería a tocar en conciertos públicos. Sus canciones se dejaron de escuchar en la radio y la televisión. Pero su amigo y trovador Silvio Rodríguez publicó una carta en su defensa y las autoridades le revocaron el castigo.

Ocho años después, “Robertico” sigue pensando lo mismo.

// Cinco claves para entender las razones del estallido en Cuba, una protesta inédita contra la Revolución en los últimos 27 años

Donde está la salida

“Faltan muchas cosas necesarias y, entre la pésima gestión del gobierno cubano y las sanciones de Estados Unidos, no se ve una salida pronto”, resumió.

La entrevista con Carcassés se produjo en intervalos. El primer contacto se interrumpió por el abrupto corte de los servicios de internet y de datos de telefonía celular tras las protestas en distintos puntos de la isla que dejaron al menos un muerto y 150 detenidos.

Dos días después el diálogo con TN.com.ar se retomó vía Whatsapp.

Un grupo de personas responden a manifestantes frente al capitolio de Cuba en La Habana (Foto: EFE/Ernesto Mastrascusa).

Por: EFE Servicios

– ¿Por qué se producen las protestas?

– Creo que por una acumulación de frustraciones y la pérdida del miedo a la represión.

– ¿Qué crees que debería hacer el gobierno cubano?

– Una verdadera reforma constitucional en la que se garanticen los derechos políticos de todos los cubanos y elecciones libres.

– El gobierno cubano atribuye la crisis al bloqueo y la pandemia y acusa a los manifestantes de mercenarios. ¿Qué opinas de eso?

– Es la vieja estrategia de culpar a otros de tu incapacidad. A los cubanos no se les ha permitido desarrollarse por sí mismos durante más de 60 años y ahora vemos el resultado en la falta de reservas para enfrentar esta crisis. Y decir que los manifestantes son mercenarios y no dar derecho a réplica en los medios públicos es seguir faltando el respeto a la inteligencia de los cubanos y de cualquiera.

// Cuba jaqueada por las primeras protestas populares en 27 años: qué cambió desde entonces y qué puede pasar en la Revolución

– ¿Qué puede pasar en el futuro en la isla?

– Sinceramente no sé. Yo soy músico y por ahí me expreso. No practico ni aliento la violencia. Creo en el diálogo y el arte, pero el gobierno cubano ha demostrado que no quiere diálogo con los que no piensan como ellos y eso para mí es alentar la violencia.

– Habiendo tenido tantas oportunidades, ¿por qué nunca te fuiste de Cuba?

Carcassés remata: “No me he ido pero todavía estoy a tiempo”.

Policías se despliegan en la barriada de Arroyo Naranjo en La Habana (Foto: AFP)

El respaldo de artistas cubanos

Carcassés no fue el único artista cubano en salir a expresarse en medio de la emergencia. También manifestaron su respaldo a las movilizaciones los integrantes de la mítica orquesta Los Van Van y el prestigioso pianista Chucho Valdés.

Samuel Formell, director de la famosa orquesta tropical Los Van Van, sostuvo desde su cuenta de Facebook: “Apoyamos a los miles de cubanos que reclaman sus derechos, debemos ser escuchados, digamos no a la violencia, y al atropello, llamemos a La Paz en nuestras calles”.

// La televisión oficialista de Cuba afirmó que Alberto Fernández apoyó al gobierno de Díaz-Canel

Valdés, desde esa misma red social, se sumó: “Me da mucha tristeza lo que está sufriendo mi Pueblo incluida mi familia, duele mucho ver las condiciones infrahumanas en las que subsisten”

El compositor y guitarrista Leo Brouwer fue más allá: “Nunca imaginé que las fuerzas del orden en Cuba fuesen a agredir a gente común y pacífica como somos los cubanos”.

La actriz Laura de la Uz, una de las más populares y premiadas de la isla, se preguntó desde sus redes sociales: “¿Cuál es el delito?¿Pensar distinto?¿Atacar a un pueblo desarmado y pacífico que se manifiesta no es delito?”

Una marcha de manifestantes contra el gobierno en La Habana (AP Foto/Ismael Francisco)

Y añadió: “Un Gobierno que se precie debe servir al pueblo, protegerlo, comprender sus necesidades y representarlo en su pluralidad, por encima de consignas e ideologías. La soberanía no puede surgir del mandato de un Estado. La soberanía, para ser auténtica, emana de la voz del pueblo”.

“Cuando un Estado persigue y reprime los reclamos que naturalmente surgen de su pueblo, éste deja de representarlo y pierde su legitimidad. Porque la pluralidad respetuosa y pacífica es la base de las sociedades sanas”, indicó.

// Cuba: las causas detrás de un estallido que desnudó una grave crisis social y económica

“Laurita”, como la conocen todos en la isla, prosiguió: “Sueño con una Cuba que nos represente a todos y cada uno de los cubanos. Una Cuba donde el odio, la represión y la agresividad no tengan cabida. Una Cuba diversa, pacifica e inclusiva como los cubanos somos por naturaleza. Una Cuba gobernada con transparencia y de forma participativa”.

Y concluyó: “Una Cuba donde todos podamos expresarnos libremente, sin miedo. Una Cuba donde disentir conlleve el inicio de un diálogo constructivo. Una Cuba donde nuestros jóvenes tengan derecho a soñar, y a confiar en su futuro. Una Cuba sin bloqueo externo, pero tampoco interno. Una Cuba sin injerencias. Una Cuba donde la educación busque como fin primordial el engrandecimiento de las personas, el pensamiento crítico, no su adoctrinamiento. Una Cuba que nos devuelva de forma auténtica el orgullo de ser cubanos”.