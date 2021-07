Karina La Princesita comenzó un romance con Nico Furman el año pasado en medio de la pandemia. Después de varias idas y vueltas, la cantante se animó a confirmar la relación y sellaron su amor con una vacaciones al sur.

Sin embargo, en las últimas horas, un tuit de Karina encendió las alarmas y generó preocupación entre sus seguidores. A través de las redes, La Princesita pidió un abrazó y desató rumores de crisis con Nico.

Nico Furman, quien se desempeña como físico y músico, logró conquistar a La Princesita tras varias invitaciones a salir, y cabe recordar que ambos se conocieron en 2015 cuando él decidió participar del certamen Los Elegidos, en donde Karina actuaba como un reemplazo temporal.

Al principio, la cantante solo se animó a etiquetarlo como “un amigo”, pero luego de admitir que estaba “conociendo a alguien”, los tortolitos pasaron juntos la Navidad y le pusieron un importante título a la relación.

Este jueves, Karina enfrentó los rumores de crisis en La previa de la Academia. Cuando le preguntaron su estaba en crisis con Furman, la cantante fue contundente: “No, porque hace muy poquito que empezamos y es como el mejor momento. Me llamó la atención (tu pregunta) pero no me preocupé porque estoy tranquila, bien, como todo este tiempo”, respondió.

Sobre el tuit que publicó en el que necesitaba un abrazo, Karina explicó: “Es que, en realidad, era un chiste, estaba jodiendo. No estoy pensando en casarme, pero estoy tranquila, bien”, agregó.

Fuente Paparazzi