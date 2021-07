Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio Interior durante la gestión de Cristina Kirchner y ex compañero de Gabinete de Alberto Fernández, salió al cruce del Gobierno para criticar la administración de la pandemia y particularmente el manejo de la economía. En ese sentido, comparó a la actual camada con sus antecesores y sin pelos en la lengua definió al peor.

“Yo pensé que el peor gobierno iba a ser el de Macri. Este es peor que el de Macri. Dije toda la vida que Macri era un inútil y un vago en enero de 2016, cuando todos se callaban. Yo pensé que su gobierno había sido el peor, pero este [lo supera]”. Así se manifestó Moreno en una entrevista con Somos Radio AM 530.

El ex funcionario, ya alejado de los Kirchner y del Frente de Todos, recordó uno de los momentos más críticos que vivió el país, con la hiperinflación que obligó a Raúl Alfonsín a dimitir, al reparar en una cifra preocupante: en el ’89 el Radical entregó la banda con un 14% de déficit fiscal, en mayo el dólar trepó 150%, mientras que la inflación fue de 78,4% y el INDEC la dio a conocer en los primeros días de junio. “Vas a terminar el año con un doce por ciento de déficit fiscal. Esto es brujería, esto no es economía”, sentenció Moreno.

“El Banco Central se transformó en una mesa de dinero, que existen en el sistema financiero pero son marginales, pero ahora resulta que el Banco Central se dedica a comprar bonos, cambiarlos por pesos, después por dólares… Eso no es economía, ni siquiera un sistema financiero; eso es una payasada”, reflexionó.

Tras un diagnóstico de la economía que hoy conduce el ministro Guzmán, Moreno sugirió una solución, de un peronista a un pseudo peronista, según su óptica. “Hay que hacer lo que hicimos nosotros. ¿Por qué Alberto no hace lo que hicimos? O no entendió lo que hicimos o tiene otras ideas. Él no es peronista, es socialdemócrata, no quiere hacer lo que hizo un gobierno peronista exitoso. No hay nada que inventar: hay que gastar menos de lo que recaudás y venderle al mundo más de lo que le comprás y ahí generás los elementos ordenadores de la economía”.

Sobre la gestión de la pandemia, Moreno argumentó que por querer sostener las prioridades salud-economía, el Presidente terminó por descuidar ambas. Sostuvo que en lugar de concientizar, asustó a la población: “El presidente asustó al pueblo, no se ocupó de la salud mental de las familias, no se ocupó de la comunidad, no se ocupó de los servicios religiosos y no se ocupó de la economía. ¿Cómo terminás? Un desastre. Destruiste la economía y la salud”.