Jimena Barón tiene serios problemas en la voz. Por estas horas, está casi afónica y tiene una causa doble. Por un lado, un problema de salud, y por el otro un combo de “conductas” explosivas. En Los ángeles de la mañana, Jimena, jurado de La academia de ShowMatch, contó por qué se quedó nuevamente casi sin caudal vocal, algo que viene arrastrando desde el último fin de semana.

Barón tiene un nódulo en la garganta que, cada dos por tres, a pesar de que es una de sus herramientas de trabajo -sobre todo para cantar-, le da algunos sustos como su actual estado de salud. Y además, el último fin de semana Jimena vivió la final del seleccionado nacional contra Brasil de una forma un tanto especial.

“Soy un meme ya… Hay un retroceso, ayer estaba mejor. No sé, me puse nerviosa. Puede ser psicosomático. Estoy cansada igual, y con esta semana de vivos, es un cambio notable”, arrancó barón. “Yo tengo un nódulo en la garganta. Soy una amarga, todos van a correr, a hacer de todo y yo me quedo embolada, haciendo señas. Maríah Carey era la que cantaba con una pizarra…”, recordó Jimena.

“Me tengo que cuidar un montón. El sábado (en la final de la Copa América) yo era una cosa no antes vista, casi me caigo de una ventana. Después, bebí mucho alcohol con hielo en un balcón…”, confió Barón.“Me quise hacer la linda, me saqué la parte de arriba. Y, parte dos, me fumé un habano que, por supuesto, tiene que ver. Fue un combo explosivo. Más la semana de vivos, no me estoy pudiendo recuperar”, continuó Jimena.

“Estaba con un chico muy lindo, tuve que darlo todo (La Cobra estaría nuevamente en pareja). Tuve que desnudarme, secundarlo con el habano, yo soy muy gaucha. El tiene mucho mas para ser quemado, yo estoy tranquila”, sorprendió Barón.

Lo bueno del presente de Jimena es que está transitando una etapa de nueva vida amorosa con, según cuentan las versiones, se trataría de un hombre que pertenece al mundo artístico, después de su último y fallido romance con el Tucu López.

Fuente Paparazzi