El destino volvió a cruzarles los caminos, a través del trabajo, y lo que aparentaba como una situación incómoda se transformó en una sanación de las rispideces.

Luis Ventura y Marcela Tauro experimentaron una circunstancia peculiar con su coincidencia en el panel de Fantino a la tarde, el ciclo que terminó hace una semana. Los dos comunicadores pudieron limar asperezas de lo que fue un vínculo que culminó muy mal en la salida del panelista de Intrusos.

Hace unos días, Ventura abrió su corazón y reflexionó sobre la recomposición del lazo y reveló: “Al principio fue muy frío, pero ayudó a recomponer algunas cosas. Yo soy un hombre de buena voluntad y ella también, me parece que elegimos olvidar”.

Al escuchar esas palabras tan sinceras, Marcela reaccionó y también declaró de manera muy emotiva. En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, la periodista confesó: “Yo cuando lo escuché me emocionó porque lo describió como nadie, lo que dijo fue real”.

En cuanto a su visión de los hechos de ese reencuentro forzado, Tauro contó: “Cuando (Alejandro) Fantino me habló para convocarme, le expliqué que no podía porque estaba Luis (Ventura), yo no me hablo con él y ahí me dijo que ya lo habían hablado”.

Y para cerrar el tema, que denota una armonía reinante entre los dos, la panelista reconoció: “Y creo que eso fue de lo mejor que me dejó el programa porque me acercó a Luis. Desde que él se fue de Intrusos estábamos distanciados, 2015, vivimos muchas cosas ahí adentro”.

