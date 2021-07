La Cámara de Casación redujo en un mes la pena que pesa sobre el ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou por el caso Ciccone. Eso implica que el próximo 20 de julio cumple los dos tercios de la pena de cinco años y diez meses de prisión a la que originariamente fue condenado por el Tribunal Oral Federal 4 que lo halló culpable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.

Marcelo Colombo, el fiscal que acusó al ex vice en el juicio, se manifestó a favor de que Boudou salga en libertad condicional a partir de la semana que viene. Desde el año pasado el ex ministro de Economía y ex vice de Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria y es controlado mediante una tobillera electrónica.

Ante un pedido de la defensa de Boudou, que ejercen los abogados Graciana Peñafort y Alejandro Rúa, el fiscal Colombo junto al fiscal Nicolás Czizik -en tanto fiscales de ejecución penal- dictaminó en favor del pedido. La semana que viene Boudou está en condiciones de salir en libertad condicional.

La Sala IV de la Cámara de Casación Penal había resuelto ayer acortar un mes la condena que venía cumpliendo Boudou. Los camaristas Mariano Borinsky, Ángela Ledesma y Javier Carbajo habían hecho lugar a la apelación de la defensa de Boudou contra una resolución del juez de Tribunal Oral Ricardo Basílico, que había rechazado un pedido para que le redujeran la pena por estímulo educativo en un mes más de lo que le había otorgado otro juez, Daniel Obligado.

Con la última reducción de pena debido a los cursos que tomó cuando estuvo en la cárcel, el próximo 20 de julio Boudou cumplirá los dos tercios de su condena.

FUENTE: Infobae