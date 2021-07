Boca comenzó el campeonato con un empate 1 a 1 con Unión en Santa Fe. El Xeneize presentó un equipo alternativo, con mayoría de suplentes, ya que el gran objetivo inmediato está puesto en el martes, cuando se dispute la revancha ante Atlético Mineiro por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Miguel Ángel Russo terminó con una sensación un tanto extraña. Por un lado sabe que el empate no es nada grave ya que la mente está puesta en el duelo de Copa y el torneo local recién empieza, pero también considera que su equipo tiene las herramientas necesarias como para superar estos partidos, incluso cuando sale a la cancha con habituales suplentes.

“Me gustó el arranque, pero debemos sostenerlo. Cambiamos a todo el equipo, hay chicos que debutaron, que se van acomodando a Primera, otros que vienen de lesiones. Hay que seguir creciendo, progresando”, comenzó el entrenador de Boca en declaraciones a TNT Sports.

Luego, sin embargo, dejó en claro que se quedó preocupado por el rendimiento del Xeneize en el segundo tiempo. “Perdimos la pelota. No supimos responder. Me queda la preocupación porque tenemos formas como para resolverlo. El rival te obliga, es cierto, pero nos metimos muy atrás, cosa que no nos gusta. Estamos trabajando fuerte, bien, convencidos. Vamos para adelante”, afirmó.

Boca jugó con mayoría de suplentes (Foto: Fotobaires).

“Son situaciones difíciles. Es la primera fecha del torneo, de visitante, el martes hay Copa…Igual, es Boca y hay que asumir la responsabilidad”, cerró.

Pavón y Villa, en el radar de equipos europeos

Cristian Pavón, delantero de Boca Juniors, está muy cerca de irse a préstamo con una obligación de compra al Olympique de Marsella, al tiempo que el club de la Ribera rechazó una oferta del Brujas de Bélgica por Sebastián Villa.

Pavón, quien concluirá su vínculo con Boca el 30 de junio de 2022 y puede negociar su pase como libre a partir de diciembre de este año, es requerido por Jorge Sampaoli, entrenador del equipo francés y ya habría arreglado su contrato.

Así fue el partido entre Unión y Boca en Santa Fe

El encuentro con el cual comenzó el certamen argentino se jugó en el estadio “15 de Abril” con arbitraje de Nicolás Lamolina, quien fue asistido por los jueces de línea Maximiliano Del Yesso y Pablo González. El tanto de Obando llegó a los nueve minutos, cuando los equipos todavía se estaban acomodando, con un disparo cruzado (que se desvió en el camino). Y el empate definitivo lo anotó Márquez cuando faltaban apenas diez minutos para el final.

Unión y Boca empataron en Santa Fe (Foto: Fotobaires).

Boca se metió muy atrás. Así, de hecho, lo reconoció su entrenador, Miguel Russo, cuando le preguntaron qué le había pasado al Xeneize. En ciertos momentos del partido el arquero Javier García tuvo que responder ante los ataques del local, que volvió a hacerse fuerte en su casa.