Minutos después de esta filmación, la ambulancia lo trasladaba al hospital pero ya no estaba vivo. Mirá.

El martes pasado Salta se conmocionó con la muerte de Matías Ruiz, un joven y reconocido peluquero oriundo de Tucumán, que primero fue visto corriendo desnudo por la zona del parque San Martín y luego se desplomó sobre el asfalto. Mientras los investigadores analizan qué ocurrió en las horas previas, apareció un estremecedor video que muestra sus últimos segundos con vida.

En las imágenes que captó una testigo se podría ver al muchacho sentado en el suelo, esposado y sin ningún abrigo. “No me hagan nada, por favor, no me hagan nada…” se lo oye decir con voz quebrada, según publica el portal Que Pasa Salta.

La mujer que filma dialoga con otra que le pregunta “y ¿por qué no llaman a una ambulancia”. El material fílmico sería analizado en la causa para determinar si el accionar de la Policía de Salta fue correcto.

En la cronología de los hechos, minutos después del momento captado, se hizo presente una ambulancia de Samec que trasladó a Ruiz al hospital San Bernardo, pero ya no estaba vivo.

El video: