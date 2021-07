Pampita habló de sus preocupaciones mas profundas. A pocos días de dar a luz a una nena, reflexionó sobre la realidad en los barrios más vulnerables y el drama del narcotráfico. En Nosotros a la mañana, en El Trece, Carolina Ardohain también aseguró que no haría política y explicó el motivo, aunque de alguna manera empezó a hacer campaña por su marido.“Roberto (García Moritán, su esposo) está dedicado a la política desde hace muchos años. Cuando lo conocí, ya era parte de su vida, no fue ninguna sorpresa”.

“Si el año pasado se dedicó mas a su fundación, Asociar, porque en pandemia había muchas necesidades en los barrios vulnerables”, recordó Pampita. “Las acciones van a hablar por si solas. Lleva mucho tiempo recorriendo, conoce muchos terrenos, no es alguien que se va a sacar la foto. Se pone al hombro la causa del día y lo veo llegar a casa destruido, agotado y siempre con la sensación de impotencia”, contó Carolina.

“Hay tanto para hacer y, por más que uno colabore, nunca alcanza porque la realidad es muchísimo mas grave de lo que la gente imagina. Es un trabajo muy serio dedicarse a la política”, destacó Pampita. “Y cuando veo que les proponen a famosos incorporarse, para mi no saben a lo que están exponiendo y metiendo porque hay que ponerle mucho corazón y ser súper responsable. A mi nunca me lo propusieron…”, contó Carolina.

“Creo que no es mi camino. Y me encanta, con mi marido, cada uno tener su mundo totalmente distinto y admirarnos y acompañarnos desde lugares opuestos. Yo cuando puedo, voy, me sumo y acompaño”, compartió Pampita, que tiene fecha de parto para el próximo 22 de julio.

“La realidad no está tan expuesta en los medios, es mucho peor de lo que la gente se imagina. No soy fatalista ni negativa pero cuando uno lo ve, hay necesidades básicas que no están cumplidas, muy cerquita de casa”, remarcó Carolina.

“Lo que mas me shockea es el narcotráfico. Que la droga tenga acceso, inclusive, a niños. Después, cuando no hay cloacas, cuando hacés colas de seis cuadras todos los días por un plato de comida. Viven hacinados, todos juntos, sin posibilidad de ahorro, porque viven al día”, contó Pampita.

Fuente Paparazzi