El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuestionó hoy la exposición de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, durante la audiencia por la causa del memorándum con Irán.

“No vi los detalles, pero sí observé algunos ataques a la Justicia que para mí no corresponden de ninguna manera, porque no hacen a la sana división de poderes que hay que tener en la Argentina”, dijo Larreta durante una conferencia.

La Vicepresidenta expuso durante más de una hora ante el Tribunal Oral Federal. “Lo del memorándum no es solo para perseguir a los opositores, tenía que ver con pagarle a los buitres para que venga la bonanza, nos decían y ellos (en referencia al gobierno de Cambiemos) pagaron y lograron sacar el candado que habíamos puesto para que no se pagara”, sostuvo Cristina.

Por otra parte, Larreta se refirió a la denuncia contra el ex presidente Mauricio Macri y la titular del PRO, Patricia Bullrich, sobre el supuesto envío de material bélico a Bolivia durante la crisis política de 2019.

“Que se avance en la imputación justo en el inicio de la campaña, me preocupa mucho que se politice la justicia en la Argentina, me preocupa mucho, mucho más que se use como ataque político”, expresó el alcalde.