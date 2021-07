El “koala” de Antonella a Messi en el reencuentro después de la Copa América. El llamado en medio del Maracaná apenas minutos después de consagrarse campeón. Son apenas algunos de los tiernos gestos que han puesto al 10 de la Selección y a su esposa en boca de todos.

Sin embargo, la modelo y panelista Sabrina Rojas disparó contra los tortolitos y dijo “A la vista me encanta, pero no sabemos si el amor es tan ideal”. Noticias Relacionadas¡A full!: Antonela Roccuzzo al igual que Messi no paran ni un día

La panelista de “A la tarde” no dudó en agregar: “Deben tener mil cosas porque son humanos y no creo que todo sea como lo vemos”. Sin dudarlo aseguró: “Deben tener miserias como cualquier pareja”.

