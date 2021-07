Hace casi cuatro años atrás, Marley conoció a Nicolás Mart, un joven arquitecto que despertó suspiros no solo en el propio conductor, sino también en todos sus seguidores de las redes sociales que le destacan ante cada imagen su belleza.

No obstante, en las últimas semanas, el presentador de La Voz Argentina dejó en claro que “no está enamorado” y sembró dudas de una posible ruptura o de un distanciamiento con quien hubiera sido su pareja por tanto tiempo.

Pero lejos de mostrarse preocupado por esta separación, Nicolás sigue encendiendo tanto Twitter como Instagram en donde suele publicar fotos de su cuerpo trabajado y de sus días en el gimnasio tonificando aún más sus abdominales y el resto de sus músculos.

Además, se muestra súper picante a la hora de responderle los halagos a sus fanáticos y no tiene escrúpulos en compartir en el mundo 2.0 las conversaciones privadas que mantiene con amigos y otros hombres, en donde algunas de las frases escritas suelen tener un tinte sexual.

“Me dicen por cucaracha que me gusta “picantear”. ¡Más me gusta que me picanteen!”, fue uno de sus tweets que despertó cientos de likes y varios mensajes cargados de aplausos por mostrarse tan al natural.

Asimismo, hizo comentarios sobre la final de la Copa América ganada por la Selección Argentina, y halagó el físico de uno de los futbolistas: “Chicos el culo de De Paul. Loquequiera”. También decidió compartir capturas de pantalla de charlas con otros hombres en donde deja en claro que ya “tiene más kilómetros que el Chevy de Pepe Argento”.

SÚPER CANCHERO, NICOLÁS SUELE COMPARTIR FOTOS CON EL TORSO DESNUDO

Además de sus fotos súper sensuales, Nicolás también tiene postales en su perfil en donde se lo ve disfrutando de tardes de juegos con Mirko, el hijo de Marley, y en algunas ocasiones junto al conductor en reuniones familiares y con amigos.

Fuente Paparazzi