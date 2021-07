Este sábado equipos de rescate despliegan recursos y trabajan en Alemania y Bélgica para buscar personas atrapadas en las zonas de inundaciones que dejó el fuerte temporal.

El desastre natural provocó que los ríos de la zona estallaran y las inundaciones repentinas durante esta semana derrumbaron casas y al menos 157 personas fallecieron.

Rescue workers searched for survivors on Saturday after burst rivers and flash floods collapsed houses and claimed at least 157 lives in Germany and Belgium. More photos: https://t.co/bSDESYx01h pic.twitter.com/5ZMNsz3MWq

— Reuters Pictures (@reuterspictures) July 17, 2021