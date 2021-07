Alejandro Fantino conoció a su hijo Nahuel, cuando este tenía 11 años y, recientemente, reveló cómo es la relación entre ellos.

Agradecido por este vínculo, el conductor de Intratables (América) recordó cómo fue haber conocido a su hijo: “Yo, al verlo, a los 10 minutos tenía esa conexión de padre e hijo. Es una cosa que la naturaleza ordena interiormente, es una química que está”.

“Es lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida”, aseguró en el programa Esto no es Hollywood, de Radio del Plata. Además dijo que forjar una relación con él lo “construyó” como padre y lo hizo “mejor persona”.

Fantino presentó a Nahuel al público en una entrevista con la revista Gente en el 2015, donde entre otras cosas contó que el joven, que por entonces tenía 24 años, era “chinchudo y de pocas pulgas” como él.

Hoy, el conductor remarcó que Nahuel es “muy perfil bajo” y no quiere saber nada con la fama o la exposición mediática. Sin poder contener la emoción, Fantino aseguró que su hijo lo construyó como padre: “No tengo más que palabras de agradecimiento para Nahu porque él me hizo mejor tipo, me hizo mejor persona”.

Por último, Fantino reveló que sueña con tener un bebé, en un año y medio o dos, con su novia, Coni Mosqueira.