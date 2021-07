Denise Dumas fue una de las invitadas de este sábado a PH, Podemos Hablar. La conductora se quedó sin trabajo después de Hay que Ver y había mostrado su preocupación por su fuente de ingresos ya que tiene cuatro hijos.

La conductora tenía dos hijos Isabella y Santino cuando conoció a Campi, fruto de su matrimonio anterior. Luego, la conductora y el humorista tuvieron a Emma y Francesca.

Para Denise, la maternidad es todo en su vida y sus hijos son lo más importante. En PH, contó cómo la maternidad cambió su vida e hizo una desgarradora confesión: “Yo no recuerdo mucho qué sentido tenía mi vida antes de ser madre, no sé por qué me habré preocupado alguna vez. Le dio sentido a mi vida, me desarmó por completo para estar en función de ellos”

“Y si como mujer te realizas siendo madre, es el labura más grande que existe. Le estás dejando recuerdos, una infancia feliz y eso se replica. La maternidad me parece algo enorme y me gusta mucho”, agregó.

Hace unos días, Denise se sinceró sobre su presente. “Para ser sincera, me asusta no tener trabajo. En casa somos un familión con cuatro niños, mi sueldo suma mucho e importa en mi casa. No trabajo para distraerme, sino porque lo necesito”, reconoció la conductora.

Fuente Paparazzi