Laurita Fernández camina por un presente interesante, con un desafío que la mantiene entusiasmada y en pleno proceso de aprendizaje de una faceta disímil en lo profesional, ya que se lanzó como conductora de un ciclo intimista.

La blonda está al frente de El club de las divorciadas, una apuesta de eltrece que ya generó algunas polémicas como la salida intempestiva de Alessandra Rampolla y la imposición de un rumor sobre una mala relación con Laurita.

En otro aspecto, el vinculado a lo sentimental, Fernández camina por la soltería tras cerrar definitivamente su noviazgo con Nicolás Cabré. Este estado civil provoca que la inunden con preguntas sobre su corazón, con el afán de conocer si ya encontró el amor nuevamente.

Por eso en la entrevista con Implacables, el cronista no dudó en consultarle: “¿Estás con alguien, hay posibilidades de volver con algún ex?”. Así llegó la revelación de su actualidad en lo amoroso, ya que Laurita contó: “No sé, estoy muy bien, estoy sola y estoy muy bien. Estoy muy tranquila, viviendo la libertad”.

Una de las modalidades de la modernidad para estimular el acercamiento son las aplicaciones de citas. Fernández descartó esa posibilidad y explicó sus motivos: “No me animo, no soy tan virtual, la virtualidad todavía no es mi amiga”.

Claro que candidatos no le van a faltar a la animadora, que por el momento disfruta de la soltería y no siente apuro en formalizar una pareja en el corto plazo.

Fuente Paparazzi