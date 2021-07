Tras dos semanas de que comenzaran los rumores de que el humor ya no iba a formar parte de ShowMatch, Diego Pérez confirmó que Marcelo Tinelli terminará con el humor los viernes en el programa. Sin embargo, el humorista bancó al conductor y aseguró que le es incondicional.

En diálogo con Marcela Coronel en “Mientras tanto” por Mucha Radio FM 94.7, Diego Pérez contó sobre el futuro del humor dentro de ShowMatch: “Ayer se dio por terminado el ciclo de viernes de humor. Marcelo no estaba muy convencido y no les funcionó como esperaban”, admitió.

“Sentí que es un humor que está bueno pero para recordarlo, para los 30 años de Showmatch, para ponerlo en el recuerdo. Por ahí nos quedó más el recuerdo o la nostalgia de lo que fue, que fue hermoso y divino.

“Yo inicié este año con que los viernes eran Showmatch de humor. Ayer se dio por terminado el ciclo, no les funcionó como esperaba. Cuando vi que dos semanas no salió hablé con uno de los productores y me dijo ‘ya esto parece que no va. Lo llamé al Chato Prada y le dije libérense de mí, yo tengo laburo. Nunca viví cobrando sin laburar. Me dijo que justo le iban a comunicar a todos que no seguía. No debe ser fácil la tarea de llamar a todos los históricos, todos somos del riñón de Marcelo”, dijo entendiendo la situación.

Sobre los colegas que aún seguirán participando en el programa, explicó: “Creo que van a contar con Fátima Flórez o Fredy Villareal que hacen imitaciones”. Y si bien no habló con Roberto Peña, Pichu Straneo o Carna, dijo que sabe que ellos van a estar.

“El Chato me decía que El insoportable es inoxidable. Ellos cuentan conmigo. Le dije, si mañana Ricardo Darín o Guillermo Francella estrenan una película y querés que haga El Insoportable yo voy, soy incondicional con Marcelo Tinelli”, aseguró el histórico integrante de Videomatch.

Diego Pérez, para dar cierre al tema, dijo que “Me faltaba la figurita difícil de hacer a Lionel Messi en El insoportable, que hubiera sido fantástico, tal vez en el algún momento se da”, lanzó.

“Empiezan a aparecer los nervios, hoy hacemos el debut en Toc Toc. Me incorporé hace ocho días. Este año empecé a hacer radio y dije, ya teatro no. Y el domingo a la tarde me suena el teléfono y veo Carlitos Rottemberg. Y me dijo ‘A Miguel Ángel Rodríguez le salió en una serie en Uruguay y queremos hacer Toc toc con vos’. Con Carlos es tan fácil hablar, no firmás contrato, lo hacés con el dedo simbólicamente. ‘Yo quería tirar tu nombre para tener una revancha de lo que nos pasó en el verano'”, indicó sobre su charla con el reconocido productor teatral y su incorporación a la exitosa obra Toc Toc.

Luego profundizó sobre su preparación para el personaje: “Me aceptaron todas las partes. Fui el otro día a la casa de Lía Jelin. Hice un curso de una semana con ella. Tiene 86 años y es más joven que yo. Me mostró todos los movimientos de todos los personajes de la obra. Nos hace hacer primero relajación, como las clases de teatro cuando yo estudiaba con Briski, con Lito. Fue hermoso conectarme con ella, como cuando estudiaba teatro a los 19, 20 años”.

“No paro de leer la obra. La había visto en todas las versiones. Siempre pensé qué lindo sería hacer el personaje del taxista. Una vez en Mar del Plata Ernesto Claudio quiso sugerir mi nombre. Pero lo habían apalabrado a Osqui Guzmán. Esta noche estreno, ayer hicimos un ensayo con público. Se hizo una buena devolución, el público la recibió como siempre la recibe Toc toc”, señaló,. Y sobre a quién interpretará indicó que “El Toc de mi personaje es el de contar todo. Lía me contó que mucha gente se sintió identificada y se animó a hacerse tratar”.

“Hoy hace exactamente dos meses que falleció mi mamá y hoy estreno. Nada es casual. Hace dos días me dijo que si no estaba cambiamos las entradas. Y yo le dije ‘no, quiero estrenar el 16’ y no le dije por qué. Mi mamá me decía ‘qué lindo sería que vos hicieras esta obra’. Acá hay un llamadito de papá. Mi papá tiene 90 años, no se puede mover, me gustaría alguna vez llevarlo. Hoy van a estar mi esposa y mis hijos en el estreno, ellos siempre estaban, hoy es la primera vez que no van a estar. Pero uno ha sembrado otras cosas y tiene la dicha de tener a su gente en el estreno”.